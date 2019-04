L'ACQ récolte 9 000 $ au profit de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) a remis un chèque de 9 000 $ à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Ce montant a été amassé dans le cadre de son Congrès annuel qui se tenait au Manoir Richelieu dans Charlevoix les 15 et 16 mars 2019.

Chaque année, l'ACQ appuie une cause et récolte des sommes pour cette dernière. Les participants étaient invités à lancer une balle sur une cible et à mettre l'ACQ au défi de tripler le montant s'ils atteignaient le centre de celle-ci. De cette manière, les congressistes ont donné pour un total de 1 371 $, alors que l'ACQ a déboursé au final 7 629 $.

« Nous avons choisi cette cause puisqu'un membre important de notre équipe de direction a été victime d'un AVC l'automne dernier. Nous souhaitons que les sommes amassées pourront aider les victimes de maladies du coeur et d'AVC ainsi qu'à promouvoir les saines habitudes de vie », a exprimé le président de l'ACQ, Francis Roy.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

