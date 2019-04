Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides





En avril, les Canadiens soulignent le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides

OTTAWA, le 8 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada, nous honorons la mémoire des victimes de génocides. Tout au long de l'histoire, le monde a été touché par de trop nombreux génocides - notamment l'Holocauste, le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, l'Holodomor ukrainien, le génocide arménien, le massacre de Srebrenica, le génocide du peuple yézidi et le génocide des Rohingyas, pour nommer ceux qui ont été reconnus par la Chambre des communes.

En 2015, les députés de la Chambre des communes ont voté une motion historique pour faire d'avril le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides. Le Canada a accueilli les survivants de ces horreurs et les descendants de ceux qui y ont laissé leur vie. Nous avons le devoir d'honorer la mémoire des victimes et des survivants de ces atrocités. Durant le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides, nous réitérons notre responsabilité collective de lutter contre la discrimination et les préjugés sous toutes leurs formes, peu importe où ils surviennent.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je tiens à réitérer notre engagement à ne jamais laisser la haine prendre racine dans nos communautés. Puissions-nous toujours nous rappeler que le Canada est plus fort grâce à sa diversité et à son esprit d'ouverture.

