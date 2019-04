Mission en Allemagne - Le ministre Jonatan Julien fera valoir l'expertise québécoise en matière de ressources naturelles





QUÉBEC, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - Accompagner les entreprises oeuvrant dans le secteur minier vers de nouveaux marchés et positionner le Québec comme un joueur incontournable dans l'optimisation des ressources énergétiques renouvelables menant à la transition énergétique, voilà les objectifs que s'est donnés le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, à l'aube d'une mission en Allemagne qui se déroulera du 6 au 11 avril prochain.

Le ministre Julien participera au salon Bauma de Munich, considéré comme le plus important au monde dans les secteurs des équipements de construction et des mines. Il effectuera une tournée du salon qui lui permettra de rencontrer plusieurs intervenants internationaux du secteur minier. Une visite du pavillon du Canada, pays à l'honneur lors de l'événement, et du kiosque du Québec est également prévue. Par la suite, il aura l'occasion de mettre de l'avant le potentiel du Nord québécois en matière d'infrastructures et d'investissements dans le cadre d'un panel sur l'infrastructure et la construction.

Le ministre se déplacera ensuite à Berlin pour participer au 5e dialogue sur la Transition énergétique de Berlin (BETD) et prendra part à un panel sur le thème du marché du carbone. Des rencontres avec des dirigeants d'entreprises privées et divers représentants gouvernementaux allemands sont également prévues afin de promouvoir l'expertise du Québec en transition énergétique, mais aussi son grand potentiel géologique.

«?Le Québec dispose d'un savoir-faire reconnu en matière d'équipements de construction et d'activités minières, d'énergies renouvelables et de transition énergétique. Il s'est doté d'outils qui visent à stimuler l'innovation technologique et sociale pour ainsi mettre en valeur nos ressources énergétiques et minérales. Cette mission s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de faire valoir notre savoir-faire et de promouvoir tout le potentiel que nous offrons non seulement en termes d'expertise, mais également d'infrastructures, et ainsi attirer des investisseurs au Québec. C'est là une belle occasion d'affaires pour les entrepreneurs québécois de contribuer à la transition énergétique et à une consommation responsable des ressources.?»

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

