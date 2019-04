Mallinckrodt annonce une étude démontrant l'efficacité de l'immunomodulation ECP comme adjuvant au traitement local classique dans le traitement des receveurs de transplantations pulmonaires atteints du syndrome de la bronchiolite oblitérante (BOS)





-- Cette étude rétrospective montre que l'ECP, lorsqu'elle est jointe au traitement local classique, accroît la probabilité de survie d'environ 30 % chez les receveurs de transplantations pulmonaires chez qui a été diagnostiqué le BOS par rapport aux témoins appariés --

-- La thérapie ECP adjuvante a également fait apparaître une baisse des dépenses hospitalières pour les patients atteints du BOS --

STAINES-UPON-THAMES, Royaume-Uni, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE : MNK), une grande entreprise de spécialités pharmaceutiques, annonce la présentation d'une étude rétrospective démontrant l'efficacité de la photophérèse extracorporelle (ECP) comme adjuvant au traitement local classique chez les receveurs de transplantations pulmonaires atteints du syndrome de la bronchiolite oblitérante (BOS)1.

Cette étude, menée par le docteur Christian Joukhadar de J&P Medical Study Ltd., sera communiquée lors d'une présentation orale le vendredi 5 avril 2019 à l'occasion de la 39e réunion annuelle et sessions scientifiques de l'International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) à Orlando, en Floride (États-Unis d'Amérique). Mallinckrodt a parrainé la publication de cette étude.

Les travaux du docteur Joukhadar ont porté sur l'utilisation de l'ECP à l'université médicale de Vienne en tant qu'option thérapeutique empirique pour les receveurs de transplantations pulmonaires atteints du BOS. L'étude visait à évaluer les coûts hospitaliers et la valeur clinique de l'ECP lorsqu'elle était appliquée comme adjuvant au traitement local classique du BOS par rapport au seul traitement classique. UVAR XTStm était la technologie ECP utilisée pour cette étude.

L'étude rétrospective montre que, par rapport aux seules thérapies classiques liées au BOS, l'adjonction d'ECP accroît sensiblement la probabilité de survie chez les patients qui ont bénéficié d'une greffe des deux poumons et chez qui a été diagnostiqué le BOS. Sur la période d'observation pouvant atteindre 15,5 années, la probabilité de survie a été accrue d'environ 30 % chez les patients traités à l'ECP par rapport aux témoins appariés2.

En outre, il est apparu que l'adjonction de l'ECP au traitement classique avait un impact sensiblement positif sur le nombre de réadmissions totales à l'hôpital, le nombre total de jours de soins et le nombre total de jours patients, par rapport à un traitement avec la seule thérapie classique. L'étude conclut que « l'ECP s'est révélée très efficace et peu coûteuse dans le traitement des patients ayant bénéficié d'une greffe de poumon atteints du BOS »3.

« Mallinckrodt, un pionnier dans le développement et l'administration d'immunomodulation ECP, est heureux de voir que cette étude a établi l'efficacité clinique chez les patients ayant bénéficié d'une greffe de poumon atteints du BOS, et les importantes économies de coûts que cette thérapie permet aux hôpitaux de réaliser », explique le docteur Steven Romano, M.D., vice-président directeur et directeur scientifique de Mallinckrodt. « Nous sommes fiers de soutenir les efforts pour évaluer l'ECP dans ce domaine critique des soins aux patients. »

L'extrait de la présentation est accessible ici.

Mallinckrodt est le seul fournisseur au monde de systèmes agréés pleinement intégrés pour l'administration de la thérapie d'immunomodulation via l'ECP. Ses plateformes thérapeutiques Therakos, y compris le système de photophérèse de toute dernière génération THERAKOStm CELLEXtm, sont utilisés par les centres médicaux universitaires, les hôpitaux et les centres de traitement dans près de 40 pays et ont administré plus de 1 million de traitements à travers le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.therakos.co.uk.

Les systèmes de photophérèse UVAR XTS et THERAKOS CELLEX sont agréés pour un certain nombre de marchés mondiaux, y compris en Europe, pour l'administration de la photophérèse. Prière de consulter l'étiquetage local agréé pour de plus amples informations sur les utilisations agréées pour des domaines thérapeutiques particuliers.

Informations importantes concernant la sécurité pour la procédure de photophérèse THERAKOSTM

Indications

Les systèmes de photophérèse THERAKOS UVAR XTS et THERAKOS CELLEX sont indiqués dans l'administration de photophérèse. Veuillez consulter l'étiquette de produit adéquate pour une liste complète des avertissements et précautions.

Contre-indications

La photophérèse THERAKOS est contre-indiquée chez les patients qui ont des antécédents précis de maladie de la photosensibilité. La photophérèse THERAKOS est contre-indiquée chez les patients qui ne peuvent pas supporter une perte de volume extracorporel ou dont le nombre des globules blancs dans le sang est supérieur à 25 000 mm3. La photophérèse THERAKOS est contre-indiquée chez les patients qui présentent des troubles de la coagulation ou qui ont subi une splénectomie.

Avertissements et précautions

Les traitements de photophérèse THERAKOS doivent toujours être effectués là où des équipements classiques d'urgence médicale sont disponibles. Des fluides de remplacement de volume et/ou expanseurs de volume doivent être facilement accessibles tout au long de la procédure. L'innocuité chez les enfants n'a pas été établie.

Tant les hommes que les femmes doivent prendre les précautions contraceptives qui s'imposent pendant et après la thérapie par photophérèse.

Événements indésirables

Une hypotension peut survenir pendant tout traitement faisant intervenir la circulation extracorporelle. Surveillez attentivement le patient pendant tout le traitement pour exclure toute hypotension.

Des réactions pyrétiques passagères, 37,7?38,9 °C (100?102 °F), ont été observées chez certains patients dans les six à huit heures de réinfusion de sang enrichi aux leucocytes photo-activés. Une augmentation temporaire de l'érythrodermie peut accompagner la réaction pyrétique.

Une fréquence de traitement dépassant les recommandations sur l'étiquette peut entraîner une anémie.

L'accès veineux entraîne un faible risque d'infection et de douleur.

Prière de consulter l'étiquette de produit adéquate pour une liste complète des avertissements et précautions.

1. Joukhadar C, Knobler R, Cho A, et al., « Extracorporeal Photopheresis Improves Survival Probability and Lowers Hospital-Related Expenses In Lung Transplant Recipients With Bronchiolitis Obliterans Syndrome », The Journal of Heart and Lung Transplantation. Volume 38, n° 4, S1-S526. doi: 10.1016/j.healun.2019.01.287

2. Ibid.

3. Ibid.

À PROPOS DE MALLINCKRODT

Mallinckrodt est une entreprise mondiale regroupant plusieurs filiales à part entière qui élabore, fabrique, commercialise et distribue des spécialités et des thérapies pharmaceutiques. Les domaines d'intervention pour son segment « spécialités » sont notamment les maladies autoimmunes et rares dans des domaines spécialisés comme la neurologie, la rhumatologie, la néphrologie, la pneumologie et l'ophtalmologie ; l'immunothérapie et les thérapies respiratoires critiques chez les nouveau-nés ; et les analgésiques. Son segment « génériques spécialisés et Amitiza » inclut les médicaments génériques spécialisés, les ingrédients pharmaceutiques actifs et AMITIZA® (lubiprostone). Pour de plus amples informations sur Mallinckrodt, rendez-vous sur www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt utilise son site Internet comme une filière de distribution d'informations importantes sur l'entreprise, comme les communiqués de presse, les présentations pour les investisseurs et d'autres informations financières. Elle utilise également son site Internet pour faciliter l'accès du public à des informations limitées dans le temps concernant l'entreprise avant ou au lieu de diffuser un communiqué de presse ou de déposer un document auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) communiquant les mêmes informations. Par conséquent, les investisseurs doivent consulter la page « Investor Relations » (relations avec les investisseurs) du site Internet pour obtenir des informations importantes et limitées dans le temps. Les personnes qui consultent le site Internet peuvent également s'inscrire pour recevoir des courriels automatiques et d'autres notifications les avertissant que de nouvelles informations sont disponibles sur la page « Investor Relations » du site Internet.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs concernant la photophérèse THERAKOS, y compris les avantages potentiels liés à son utilisation. Ces énoncés reposent sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, y compris les suivants, qui peuvent entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux envisagés dans les énoncés prospectifs : respect des exigences réglementaires et autres ; mesures prises par les organes de réglementation et d'autres pouvoirs publics ; changements dans la loi et la réglementation ; problèmes en rapport avec la qualité, la fabrication ou l'approvisionnement des produits, ou problèmes en rapport avec la sécurité des patients ; et autres risques désignés et décrits plus en détail dans la partie « Risk Factors » (facteurs de risque) du tout dernier rapport annuel de Mallinckrodt déposé sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC, tous ces documents figurant sur le site Internet. Les énoncés prospectifs du présent communiqué ne valent qu'à la date de ce dernier, et Mallinckrodt décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit sur la base de nouvelles informations, d'événements ou d'évolution futurs, ou pour toute autre raison, sauf prescription légale contraire.

