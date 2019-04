RBC célèbre son 150e anniversaire en réalisant des investissements communautaires totalisant 5,5 millions de dollars au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les Antilles





Les dons appuieront des organismes voués à la jeunesse vecteurs de changements positifs dans leurs collectivités

HALIFAX, le 4 avril 2019 /CNW/ - Pour marquer son 150e anniversaire, RBC a annoncé des investissements communautaires totalisant 5,5 millions de dollars au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les Antilles. Les dons iront à l'appui d'organismes voués à la jeunesse qui se sont engagés à contribuer à la réussite des jeunes et à la prospérité de leurs collectivités.

« RBC est honorée de servir et de soutenir ses clients du monde entier, ainsi que leurs familles et leurs entreprises, depuis 150 ans, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Pour célébrer notre histoire collective, nous effectuons une contribution aux collectivités, dans l'esprit de notre programme Objectif avenir RBC, et faisons appel aux jeunes pour qu'ils apportent des changements positifs pour les générations à venir. »

Notamment, RBC et RBC Fondation verseront des fonds à des organismes qui offrent des programmes et des services destinés aux jeunes, y compris des programmes et services axés sur les études, le perfectionnement des compétences, la santé, le bien-être, l'emploi et plus encore. Parmi ces organismes, on compte les suivants :

« Par l'annonce d'aujourd'hui, RBC renforce son engagement envers la jeunesse et réitère le rôle essentiel que jouent les entreprises sociales pour apporter de l'aide là où le besoin est le plus grand », conclut M. McKay.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .?

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le rbc.com/collectivites-durabilite .

