Aegean Marine Petroleum Network Inc. ressort d'une réorganisation en vertu du chapitre 11 sous le nom de Minerva Bunkering





Aegean Marine Petroleum Network Inc. a annoncé aujourd'hui que son plan de réorganisation est devenu effectif et que la société est ressortie de la réorganisation volontaire en vertu du chapitre 11 débutée le 6 novembre 2018. La société opérera dorénavant sous le nom de Minerva Bunkering, un fournisseur physique de carburants marins de premier plan mondial et une filiale en propriété exclusive de Mercuria Energy Group Limited (Mercuria).

« Nous sommes ravis qu'Aegean ait terminé sa restructuration. Aujourd'hui, faisant partie de Mercuria, c'est une société nettement plus robuste avec de plus importantes capacités d'approvisionnement et un meilleur accès aux liquidités », a déclaré Tyler Baron, directeur du conseil d'Aegean. « Sous son nouveau nom de Minerva Bunkering, la société cherche à capitaliser sur sa plateforme améliorée et à créer davantage de valeur pour ses clients. À moins d'un an de l'entrée en vigueur de la réglementation IMO 2020, Minerva occupe une position unique pour fournir un ensemble inégalé de solutions au marché des carburants marins, tirant profit de l'association de la portée globale, de l'expertise en matière de gestion du risque et des opérations commerciales de Mercuria avec nos capacités étendues en matière d'approvisionnement physique. »

Mercuria, l'un des plus importants groupes privés au monde dans les secteurs de l'énergie et des matières premières, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de dollars. Minerva Bunkering, qui fait partie intégrante de Mercuria, est l'une des contreparties les plus solvables de l'industrie, disposant d'un vaste réseau d'approvisionnement.

Magid Shenouda, responsable mondiale des opérations de négociation chez Mercuria, a déclaré : « Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre pour Minerva, la société acquérant l'équipe de premier plan et le réseau physique d'Aegean Marine. Minerva a été créée sur les prémisses de vendre du carburant à ses clients de la manière la plus économique, lorsque et là où ils en ont besoin. La nouvelle Minerva pourra dorénavant proposer un service de bout en bout et approvisionner physiquement en carburants dans les endroits les plus importants pour nos clients.

« Minerva Bunkering est là pour servir l'ensemble de la communauté des propriétaires de navires », a conclu Mme Shenouda. « Avec notre réseau étendu, notre transparence rigoureuse et notre bilan solide, nous sommes un partenaire de confiance fournissant des services fiables et des produits de haute qualité. »

À propos de Minerva Bunkering :

Minerva Bunkering est une filiale en propriété exclusive de Mercuria Energy Group, l'une des plus importantes sociétés privées au monde dans les secteurs de l'énergie et des matières premières. Minerva fournit à ses clients dans le monde entier des solutions de carburants marins efficaces, transparentes et écologiquement responsables. Minerva Bunkering opère depuis ses centres situés à Genève, Athènes, New York, Singapour, ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers) et Las Palmas. Minerva Bunkering est l'une des contreparties les plus solvables de l'industrie, disposant d'un vaste réseau d'approvisionnement physique.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.minervabunkering.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

