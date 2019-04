L'expulsion d'ex-ministres du caucus libéral ne doit pas entraver les grands progrès réalisés en vue de la réconciliation entre le Canada et la Nation métisse, a déclaré Clément Chartier, président du Ralliement national des Métis





VANCOUVER, le 3 avril 2019 /CNW/ - À la conclusion d'un important symposium sur la réconciliation des droits de la Nation métisse, qui s'est tenu à Vancouver les 2 et 3 avril 2019, le président Chartier a réitéré le ferme soutien de la Nation métisse envers la relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement qu'elle est en train de développer avec le gouvernement du Canada.

« Aucun des enjeux liés à la dispute entre Jody Wilson-Raybould et le gouvernement Trudeau n'a de lien avec les droits et les intérêts de la Nation métisse », a affirmé le président Chartier. « Le symposium qui vient d'avoir lieu à Vancouver a mis en évidence les progrès énormes accomplis grâce aux tables de discussion sur les droits de réconciliation avec le Canada et au mécanisme bilatéral permanent du premier ministre qui nous permet, au moyen d'investissements budgétaires fédéraux sans précédent, de finalement aborder les besoins longtemps négligés des Métis. Nous ne devons pas et ne pouvons pas laisser cette dispute nous distraire de ce travail essentiel. »

Le symposium a examiné divers instruments de réconciliation, dont :

des négociations en vue du règlement des revendications territoriales de la collectivité métisse du Manitoba qui ont été confirmées par la Cour suprême du Canada en 2013;

des tables rondes sur les droits des Métis visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 que le Canada a mises sur pied afin de régler des revendications et de négocier des ententes d'autonomie gouvernementale;

des lois fédérales sur les langues autochtones et les services à l'enfance et à la famille autochtones, y compris la Nation métisse; et

le mécanisme bilatéral permanent qui est en train d'être mis en oeuvre pour la Nation métisse, en vertu de l'Accord Canada-Nation métisse, et qui s'est traduit par d'importants investissements dans la Nation métisse, notamment au niveau du logement, de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, du soutien financier des étudiants du niveau postsecondaire, du perfectionnement des compétences et du développement des affaires.

« Nous travaillons maintenant avec le Canada sur une nouvelle politique fédérale qui remplacera les anciennes politiques en matière de revendications territoriales et d'autonomie gouvernementale qui excluaient les Métis », a annoncé le président Chartier. « C'est la réconciliation en action après 150 ans d'oppression et de négligence. Nous sommes impatients d'établir des priorités pour la prochaine année et de poursuivre notre parcours commun sur le chemin menant à la réconciliation lors de notre prochain sommet annuel avec le premier ministre. »

Le RNM est le représentant de la Nation métisse au Canada à l'échelle nationale et internationale. Le territoire de la Nation métisse comprend les trois provinces des Prairies et s'étend jusqu'aux parties limitrophes de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, des Territoires-du-Nord-Ouest et des États-Unis. Il y a environ 400 000 citoyens de la Nation métisse au Canada, soit près du quart de tous les peuples autochtones au pays.

SOURCE Conseil national des Métis

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 19:00 et diffusé par :