Emerald Health Therapeutics signe une lettre d'intention pour la fourniture de cannabis au marché québecois

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV: EMH; OTCQX: EMHTF) a signé une lettre d'intention pour la fourniture de cannabis à la Société Québécoise du Cannabis (SQDC), le seul distributeur légal de cannabis récréatif au Québec. En vertu de l'entente, Emerald fournira du cannabis à la SQDC de ses installations de Saint-Eustache au Québec, Verdélite, ainsi que de sa filiale commune, dont elle est propriétaire à 50 %, Pure Sunfarms, à Delta en C.-B. Emerald satisfera sa première commande de fourniture au deuxième trimestre de 2019.



« La population de 8,4 millions de personnes du Québec est un marché important et nous sommes heureux de pouvoir offrir des produits de cannabis de qualité, cultivés localement à des consommateurs d'âge adulte, dans l'ensemble de la province, mentionne le Dr Avtar Dhillon, président et président du conseil d'Emerald. Verdélite est sur le point d'achever la construction de ses infrastructures de production intérieure de 8 175 mètres carrés (88 000 pieds carrés) et a augmenté graduellement la production dans les zones de desserte autorisées de l'exploitation. Nous nous attendons à être en pleine production et d'avoir une distribution à l'échelle nationale dans les mois à venir pour le marché récréatif. »

Emerald livre actuellement le cannabis en Ontario, en Colombie-Britannique, au Yukon et à Terre-Neuve et au Labrador, et a signé des ententes de ventes avec l'Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) et est enregistrée par la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA) pour fournir du cannabis.

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.

Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien autorisé de cannabis. Sa filiale commune Pure Sunfarms, dont elle est propriétaire à 50 %, est autorisée à cultiver sur 95 690 mètres carrés (1,03 million de pieds carrés) de sa première de deux serres de 102 193 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés). La capacité de chaque serre est estimée à plus de 75 000 kg de cannabis annuellement. Les infrastructures initiales ont augmenté graduellement la production dans les quatre derniers trimestres et seront entièrement plantées en avril. Verdélite, l'exploitation d'Emerald au Québec, achève la construction de ses infrastructures de production intérieure de 8 175 mètres carrés (88 000 pieds carrés) et a augmenté graduellement la production. Emerald a garanti plus de 500 hectares de récolte de chanvre en 2018 et a conclu un contrat pour environ 1 000 acres de 2019 à 2022, avec l'objectif d'extraire du cannabidiol (CBD) à faible coût. Emerald a sécurisé des partenariats stratégiques exclusifs pour l'extraction à grande échelle et l'encapsulation molle, ainsi qu'une technologie exclusive pour améliorer la biodisponibilité des cannabinoïdes. Son équipe possède une vaste expérience dans le domaine des sciences biologiques, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et de la commercialisation, et se concentre sur le développement de produits de cannabis exclusifs à valeur ajoutée pour les clients médicaux et les produits destinés aux adultes.

Emerald fait partie du groupe Emerald Health group, qui représente une large gamme d'entreprises qui se concentrent sur le développement de produits pharmaceutiques, botaniques et nutraceutiques développés pour offrir des avantages sur le plan de la santé et du bien-être, en interagissant avec le système endocannabinoïde du corps humain.

