Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de mars 2019





RICHMOND HILL, ON, le 2 avril 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 6 250 unités pour le mois de mars, ce qui représente une baisse de 11,3 pour cent comparativement à mars 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 13 819 unités, ce qui représente une baisse de 14 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE MARS :

Le CX-5 prend la tête des ventes avec une légère avance sur la Mazda3 pour le 7 e mois consécutif, et affirme sa domination pour le premier trimestre de 2019.

mois consécutif, et affirme sa domination pour le premier trimestre de 2019. Le CX-9 enregistre son deuxième meilleur résultat des ventes pour un mois de mars, ratant le point de référence de 2018 par quelques unités seulement.

Les modèles CX-3 et CX-5 ont aussi connu leur deuxième meilleur résultat des ventes pour un mois de mars de leur existence, ratant les sommets également atteints l'an dernier.

Au cours du premier mois complet pendant lequel la toute nouvelle Mazda3 de 2019 était offerte, 35,9 % de tous les acheteurs ont choisi la nouvelle option de traction intégrale i-ACTIV, proposée pour la première fois avec la Mazda3.

Parmi les acheteurs de la gamme Mazda CX, l'option de traction intégrale i-ACTIV continue d'être très recherchée, 82,8 pour cent des clients choisissant l'option de traction intégrale en mars.



Mars Mars Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Mazda3 2 349 2 411 -2,6 % 4 959 5 310 -6,6 % Mazda5 0 144 -100,0 % 0 311 -100,0 % Mazda6 121 225 -46,2 % 329 554 -40,6 % MX-5 65 76 -14,5 % 113 127 -11,0 % Voitures de tourisme 2 535 2 856 -11,2 % 5 401 6 302 -14,3 % CX-3 906 1 192 -24,0 % 2 007 2 667 -24,7 % CX-5 2 391 2 571 -7,0 % 5 506 6 097 -9,7 % CX-9 418 429 -2,6 % 905 1 009 -10,3 % Camions légers 3 715 4 192 -11,4 % 8 418 9 773 -13,9 % MAZDA - TOTAL 6 250 7 048 -11,3 % 13 819 16 075 -14,0 %

Mazda Canada inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 19:52 et diffusé par :