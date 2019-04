Le parrainage du Japan Automotive AI Challenge de Velodyne Lidar fait progresser la nouvelle génération d'ingénieurs





Velodyne Lidar, Inc. a participé en tant que sponsor or au récent Japan Automotive AI Challenge. Cette compétition destinée aux étudiants universitaires et organisée par la Société des ingénieurs automobiles du Japon, a réuni plusieurs équipes étudiantes qui se sont affrontées pour aboutir à des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) de précision en matière de conduite autonome sur des routes de test.

Ce défi, qui a eu lieu à l'Université de Tokyo, au Japon les 23 et 24 mars 2019, soutient l'éducation des ingénieurs d'IA dans le cadre du développement des véhicules autonomes (VA). Les algorithmes d'IA développés par les équipes ont été installés dans des karts motorisés sans conducteur, et utilisés dans le cadre d'une compétition sur une piste de test. Chacun des karts autonomes a été équipé de capteurs lidar Velodyne Pucktm pour fournir les riches données de perception nécessaires en matière de conduite autonome. L'équipe de l'Université de Tokyo a remporté la compétition.

« Cette compétition vise à découvrir les futurs ingénieurs et à enrichir leurs compétences en matière de technologies d'IA nécessaires aux véhicules autonomes », a déclaré le Dr Shinpei Kato, fondateur et directeur technique de Tier IV, Inc. « Elle développe les talents étudiants en technologies de reconnaissance d'image qui sont indispensables pour l'exploitation des VA, et la participation de Velodyne, leader sur le marché du lidar, offre aux participants une expertise et une expérience inestimables. »

« Grâce au Japan Automotive AI Challenge, les ingénieurs d'IA de nouvelle génération apprennent comment la perception 3D lidar optimise les véhicules autonomes », a déclaré Wei Weng, directeur exécutif pour la région Asie-Pacifique chez Velodyne Lidar. « Velodyne se sent privilégiée de travailler en étroite collaboration avec des organisations industrielles, gouvernementales et éducatives impliquées dans la compétition, afin de développer les compétences d'IA de ces ingénieurs créatifs pour qu'ils puissent contribuer à accélérer la croissance de l'industrie des VA. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, le polyvalent Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDometm à très grand-angle, le Velarraytm optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vellatm, le logiciel révolutionnaire d'assistance à la conduite. Pour en savoir plus sur lidar, consultez sur le site de Velodyne, la Page Web Lidar 101.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 17:50 et diffusé par :