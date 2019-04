Park Place Technologies acquiert MCSA Group Limited, un fournisseur tiers de services d'entretien établi au Royaume-Uni





Cette acquisition, la première de l'année 2019, vient consolider la présence de la société au Royaume-Uni

CLEVELAND, 2 avril 2019 /CNW/ -- Park Place Technologies annonce avoir fait l'acquisition de MCSA Group Limited, un prestataire de solutions et de services de TI essentiels à la conduite des affaires qui est établi au Royaume-Uni. Park Place Technologies, la plus vaste firme au monde consacrée à l'entretien de centres de données dont la garantie est échue, acquerra l'ensemble des activités commerciales de MCSA, ce qui permettra à Park Place Technologies d'élargir davantage ses opérations.

La firme tirera parti du dossier irréprochable de MCSA pour fournir une vaste gamme de services destinés aux TI et aux centres de données, dont l'expertise fondamentale de MCSA en entretien matériel, ses capacités de revente et sa réputation exceptionnelle en matière de service accordé aux clients du secteur public. Voilà 40 ans que MCSA s'efforce d'offrir des services de soutien (réparation et entretien de TI) ainsi que des services gérés (y compris la gestion, la surveillance et la continuité des activités commerciales). La société est surtout connue pour son approche axée sur la clientèle.

Grâce à l'acquisition, les clients de MCSA pourront bénéficier de ParkViewtm, le service de surveillance prédictive à distance de Park Place Technologies. Ils bénéficieront aussi d'un soutien accru dans l'ensemble du cycle de vie du produit de leur clientèle, de centres de soutien internationaux multilingues en fonction 24 heures, et d'une chaîne d'approvisionnement mondiale étendue. La clientèle de Park Place Technologies, pour sa part, jouira d'un accès à davantage d'ingénieurs et à un inventaire des pièces plus vaste.

« Nous sommes ravis d'accueillir MCSA au sein de la famille de Park Place Technologies, cette société fournissant depuis fort longtemps des solutions et des services bout en bout pour les TI », affirme Chris Adams, président et chef de la direction de Park Place Technologies. « La grande expérience de MCSA en matière de soutien à l'infrastructure des centres de données de sa clientèle est tenue en haute estime. Grâce à l'acquisition de MCSA, Park Place devient le plus important fournisseur tiers de services d'entretien en sol européen. Nous sommes impatients d'accueillir la clientèle de MCSA et d'offrir à celle-ci nos services primés et proactifs d'entretien et de lui apporter notre aide, tout en améliorant notre capacité à servir les clients nouveaux et existants du Royaume-Uni. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à la famille de Park Place Technologies pour consolider notre expertise d'entreprise et nos capacités de service afin d'appuyer la clientèle internationale », déclare Roger Timms, fondateur et président de MCSA. « L'appariement est remarquable et il se fonde sur l'excellence du service et le soutien offerts à la clientèle, des éléments qui sont au coeur des deux entreprises. C'est la bonne marche à suivre pour MCSA, son personnel, et aussi pour moi. Nous avons très hâte de présenter à nos clients toutes les solutions d'entretien et les technologies sophistiquées qu'offre Park Place Technologies, y compris ParkViewtm, le service de surveillance à distance rehaussée par l'intelligence artificielle. »

Jouissant d'une expertise en matière de serveurs, de stockage et de réseau de même que de capacités de soutien couvrant l'infrastructure physique et le nuage informatique, MCSA offre un soutien de réparation à de multiples fournisseurs depuis 40 ans; la société assure à ses clients un accès essentiel à leurs centres de données et infrastructures connexes 24 heures/7 jours, et ce, 365 jours par année. Le NOC (network operations center -- centre d'opérations réseau) de l'entreprise procure une automatisation et une efficacité accrues dans l'ensemble de son offre de service. MCSA dispose actuellement d'un centre d'opérations en banlieue de Londres ainsi que de plusieurs ressources et actifs (vente, soutien technique, essais, entrepôts, personnel administratif) répartis dans l'ensemble du Royaume-Uni. Park Place Technologies acquerra les six succursales de MCSA au Royaume-Uni, dont celle en Écosse.

Il s'agit de la première acquisition de Park Place Technologies en 2019, elle qui succède à quatre acquisitions en 2018, notamment CMG-Nicsa, établi en Amérique latine, Origina Technology Services, d'Irlande, Axentel Technologies, de Singapour, et SSCS (Solid Systems CAD Services), de Houston. Ensemble, ces acquisitions viennent grandement bonifier la présence internationale de Park Place Technologies; elles sont représentatives de l'engagement continu de la société visant à satisfaire les besoins grandissants de sa clientèle mondiale.

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies a été fondée en 1991 et offre depuis une alternative à l'entretien matériel hors garantie du stockage, des serveurs et des réseaux de centres de données de TI. Grâce à un centre de contact international disponible 24 heures/7 jours, au soutien des ingénieurs les plus au fait du secteur et à une vaste gamme de services primés à l'avant-plan de l'industrie, dont ParkViewtm, Park Place Technologies permet à ses clients d'améliorer leur vélocité opérationnelle et de maximiser leur temps exploitable. Park Place Technologies sert plus de 15 200 clients, notamment dans le cadre de l'entretien d'équipements d'origine qui sont tous de premier rang, et ses services couvrent 36 000 centres de données répartis dans plus de 141 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.parkplacetechnologies.com.

Relations avec les médias -- Park Place Technologies

Simon Bitton | Directeur du marketing, Europe Ligne principale +44 (0)208 885 9900 | Ligne directe +44 (0)208 885 9656

Michael Miller | Responsable des communications et du contenu mondiaux Ligne principale 877-778-8707 | Ligne directe 440-683-9426

