Exceldor conclut un partenariat avec Les Viandes Lacroix inc.





LÉVIS, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Exceldor coopérative, un leader de l'industrie de la volaille au Canada, annonce qu'elle acquiert une participation majoritaire dans Les Viandes Lacroix inc., une entreprise familiale établie à Saint-Hyacinthe oeuvrant dans la transformation de viande, principalement dans le segment de la volaille.

L'entreprise fondée en 1985 par M. Michel Lacroix, maintenant connue sous l'appellation Lacroix, a un chiffre d'affaires de l'ordre de 145 M$ et quelque 450 employés. Misant sur une équipe dédiée et des produits de grande qualité, l'entreprise a connu une croissance exceptionnelle au cours des dix dernières années pour devenir un leader canadien dans le développement et la production de produits de viande à valeur ajoutée et prêt-à-cuisiner, principalement vendus sous marque privée par de grands détaillants en alimentation.

Tout en conservant sa propre identité corporative, Lacroix continuera d'être dirigée de manière entièrement autonome par l'équipe exécutive composée de Maxime Lacroix (président), Michael Lacroix (vice-président exécutif) et Glenn Cardoso (vice-président des opérations).

« Nous sommes très heureux de devenir un partenaire dans Lacroix et de nous associer, d'abord à une famille avec qui nous partageons des valeurs communes, mais aussi à une entreprise qui, tout comme notre organisation, a connu une croissance importante de son chiffre d'affaires au cours des dernières années, de commenter le président-directeur général d'Exceldor, M. René Proulx. Les perspectives d'affaires qui sous-tendent ce partenariat laissent croire qu'elles pourraient entrainer une croissance encore plus importante en termes de ventes et d'emplois au cours des prochaines années. Ce partenariat témoigne du dynamisme de notre coopérative et de notre capacité à générer de la valeur pour nos clients, nos employés et nos membres. »

« Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru par l'entreprise depuis sa création. Ce partenariat avec Exceldor, une organisation d'envergure d'ici, s'inscrit naturellement dans nos valeurs et représente une opportunité unique pour nos clients, nos employés et notre entreprise. Non seulement nous pourrons poursuivre notre croissance, mais nous pourrons aussi accélérer nos investissements dans notre savoir-faire et le développement de nos produits afin de développer de nouveaux marchés et continuer à offrir le meilleur service à nos clients », ont renchéri Maxime et Michael Lacroix.

La clôture de la transaction devra, au préalable, être autorisée par le Bureau de la concurrence du Canada.

À PROPOS D'EXCELDOR

Exceldor est une coopérative qui a comme mission d'offrir de la volaille que les gens peuvent servir avec fierté. L'organisation, dont le siège social est situé à Lévis, répartit sa production entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit au Québec ainsi qu'avec celle de Hanover en Ontario. En 2019, elle procédera à l'ouverture d'un tout nouveau centre de distribution à Beloeil, présentement en construction.

Exceldor est aussi copropriétaire de trois autres entreprises oeuvrant dans le secteur de la volaille, soit Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario. L'entreprise commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor et Butterball. Elle emploie plus de 2 350 personnes et a un chiffre d'affaires de quelque 750 M$.

Pour plus d'informations, visitez le www.exceldor.com

À PROPOS DE LACROIX

Lacroix est une entreprise familiale oeuvrant dans le développement et la production de produits de viande à valeur ajoutée et prêt-à-cuisiner, visant à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs d'aujourd'hui. Ses produits sont principalement vendus à travers le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Atlantique sous marque privée et développés en étroite collaboration avec ses clients, majoritairement de grands détaillants en alimentation. Fondée en 1985, Lacroix compte quelque 450 employés et opère à partir d'une usine de quelque 65 000 pieds carrés située à Saint-Hyacinthe.

Pour plus d'informations, visitez le www.viandeslacroix.com

SOURCE Exceldor

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 13:30 et diffusé par :