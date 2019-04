Le réseau d'hydrogène FirstElement Fuel en Californie bénéficie d'un financement de 24 millions de dollars de Mitsui et d'Air Liquide afin de quadrupler sa capacité de vente au détail





FirstElement Fuel exploite le plus grand réseau d'hydrogène de détail au monde et a obtenu un financement de 24 millions de dollars en capital supplémentaire pour renforcer sa capacité de ravitaillement d'hydrogène pour la faire passer de 7 000 véhicules électriques à piles à combustible aujourd'hui à plus de 28 000

IRVINE, Californie, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, FirstElement Fuel Inc a annoncé qu'elle avait obtenu un financement de 24 millions de dollars pour contribuer à financer la croissance de son réseau de ravitaillement d'hydrogène True Zero de stations de détail en Californie, et ainsi quadrupler sa capacité à proposer de l'hydrogène au détail aux utilisateurs de véhicules électriques à piles à combustible. Le réseau d'hydrogène de détail de FirstElement Fuel est aujourd'hui le plus grand au monde, et le financement de croissance de la filiale américaine de Mitsui Group, Hy Solution, Inc. et d'Air Liquide, chaque société contribuant 12 millions de dollars, augmentera sa capacité à servir 7 000 véhicules électriques à piles à combustible aujourd'hui jusqu'à plus de 28 000 véhicules.

« Des sociétés américaines, japonaises et françaises s'unissent pour investir dans un réseau de ravitaillement d'hydrogène qui est le premier de son type au monde », explique Joel Ewanick, fondateur et PDG de FirstElement Fuel Inc. « Cela montre le rôle critique que la Californie joue dans la transformation énergétique mondiale, et il repose sur une justification économique qui nous permet de nous élargir et de diminuer le prix du combustible à hydrogène, le tout avec un chemin vers la rentabilité et la durabilité. »

Grâce aux politiques et aux investissements de l'Energy Commission et de l'Air Resources Board, l'État de Californie a rapidement contribué à faciliter l'essor des véhicules à hydrogène à zéro émission. Aujourd'hui, la position de la Californie en tant que leader mondial du déploiement des véhicules électriques à piles à combustible permet des investissements privés d'entreprises multinationales comme Mitsui Group et Air Liquide, à l'heure où le marché des véhicules à hydrogène se positionne pour une croissance plus agressive. Avec ce cycle de financement, FirstElement Fuel a renforcé son réseau True Zero en Californie, qui est aujourd'hui le plus grand réseau de ravitaillement d'hydrogène au monde, avec le concours financier de la California Energy Commission, de Toyota, de Honda, du South Coast AQMD et du Bay Area AQMD.

« La Californie s'attache à mettre sur pied un solide réseau de ravitaillement d'hydrogène qui favorisera le déploiement de véhicules électriques à piles à combustible à zéro émission », explique le vice-président de la California Energy Commission, Janea A. Scott. « Des investissements privés comme ceux annoncés aujourd'hui sont une formidable occasion d'accélérer la transition de la Californie vers un marché des transports zéro émission, ce qui à son tour aide l'État à respecter ses normes en matière de qualité de l'air et à atteindre ses objectifs en rapport avec les changements climatiques. »

Consolidant encore davantage la croissance du marché des véhicules électriques à piles à combustible en Californie, FirstElement Fuel a conclu un accord de livraison à long terme pour l'hydrogène liquide avec Air Liquide, qui en novembre dernier s'est engagée à investir 150 millions de dollars pour construire une usine de production d'hydrogène pour le marché des véhicules à hydrogène zéro émission. Le recours à l'hydrogène liquide pour la distribution et le stockage sur site renforce sensiblement l'efficacité des opérations de FirstElement Fuel et lui permettra d'accroître considérablement les performances de ses stations tout en diminuant le prix de l'hydrogène de détail pour le client.

Actuellement, FirstElement Fuel exploite 19 de ses stations d'hydrogène de détail True Zero, et 12 autres sont en construction. Le réseau de stations True Zero s'étend de San Diego, en passant par Orange County, Los Angeles, et la baie de San Francisco, jusqu'à Santa Barbara et le lac Tahoe. Depuis l'ouverture de sa première station en janvier 2016, le réseau True Zero a effectué plus de 300 000 ravitaillements, remplacé plus de 104 millions de kilomètres essence par des kilomètres piles à combustible zéro émission, et évité plus de 18 millions de kilos d'émissions de gaz à effet de serre (en équivalence CO 2 ).

À propos de FirstElement Fuel Inc

FirstElement Fuel Inc est une société californienne créée en 2013 avec pour unique objectif de fournir de l'hydrogène de détail sécurisé et fiable aux clients de véhicules électriques à piles à combustible. La société développe, détient et exploite la marque de stations de détail True Zero, qui représente actuellement le plus grand réseau de stations d'hydrogène de détail au monde.



Pour de plus amples informations sur le réseau True Zero, rendez-vous sur truezero.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843770/True_Zero_station_Mill_Valley_FirstElement_Fuel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/788388/FirstElement_Fuel_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :