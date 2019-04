La Caisse acquiert une participation de 30 % dans Vertical Bridge, un leader du secteur des infrastructures sans fil





L'investissement appuiera la stratégie d'investissement à long terme de l'entreprise

MONTRÉAL et BOCA RATON, FL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel de long terme, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente pour l'acquisition d'une participation de 30 % dans la principale filiale opérationnelle de Vertical Bridge, LLC, le plus important propriétaire privé et gestionnaire d'infrastructures de télécommunication aux États-Unis.

L'investissement de la Caisse permettra à Vertical Bridge de poursuivre le développement de son portefeuille de tours de transmission Internet à large bande et de radiodiffusion, de petites cellules (small cells), d'actifs immobiliers et d'autres infrastructures sans fil en vue du déploiement du réseau 5G. Depuis sa création en 2014, Vertical Bridge a réalisé plus de 250 acquisitions et a fait croître son portefeuille à plus de 266?000 sites, dont plus de 16?000 tours pour lesquelles elle détient le bail principal, et le plus important portefeuille privé de tours de radiodiffusion aux États-Unis.

« Cette acquisition nous permet d'accroître notre exposition au secteur des infrastructures de télécommunication auprès d'un opérateur de premier plan qui occupe une position stratégique dans son marché et nous fait bénéficier de sa connaissance approfondie de l'industrie », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président, Infrastructures, à la Caisse. « Nous nous réjouissons de travailler aux côtés de l'équipe de Vertical Bridge et d'accompagner l'entreprise dans les prochaines étapes de son développement et dans sa croissance à long terme dans le secteur porteur des tours de télécommunications. »

« Depuis la création de Vertical Bridge, nos deux objectifs clés sont d'être le chef de file du secteur des infrastructures de communication sans fil, et d'assurer notre longévité en tant que société privée. L'engagement de la Caisse et l'appui continu de nos investisseurs actuels nous permettront d'atteindre ces objectifs », a ajouté Alex Gellman, président et chef de la direction et cofondateur de Vertical Bridge. « Nous sommes heureux de compter la Caisse parmi nos investisseurs, et nous sommes impatients de collaborer avec son équipe pour offrir une vaste gamme de solutions d'infrastructures innovantes à nos clients dans les marchés dynamiques de la communication sans fil et de la radiodiffusion aux États-Unis. »

La Caisse se joint à un groupe d'investisseurs de long terme qui appuient Vertical Bridge depuis sa création. Le groupe inclut Digital Bridge,The Jordan Company, Goldman Sachs Infrastructure Partners, The Edgewater Funds, CalSTRS et Dock Square Capital LLC. L'équipe de direction de Vertical Bridge détient aussi une participation importante dans l'entreprise.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir la Caisse parmi notre groupe d'investisseurs », a conclu Marc Ganzi, président exécutif de Vertical Bridge et cofondateur et chef de la direction de Digital Bridge. « Alors que le monde se prépare à la nouvelle génération de technologie mobile, et que les besoins de couverture et de capacité augmentent, le soutien et les conseils de la Caisse représentent un atout indéniable pour le conseil d'administration et l'équipe de direction. Cette collaboration nous permettra d'atteindre nos objectifs et d'appuyer les exploitants en leur offrant les meilleures infrastructures numériques. »

La transaction est sujette à différentes approbations réglementaires. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE VERTICAL BRIDGE

Vertical Bridge est le plus grand propriétaire privé et gestionnaire d'infrastructures de communication aux États-Unis. Le société possède, exploite et détient le bail principal de plus de 266?000 tours, toits, panneaux d'affichage, parcelles de terrains et autres emplacements en appui du déploiement de réseaux sans fil. Établie à Boca Raton, en Floride, Vertical Bridge a été créée en 2014 par des dirigeants clés de Digital Bridge Holdings, LLC et d'anciens cadres de Global Tower Partners. La haute direction de Vertical Bridge cumule plus de 200 ans d'expérience dans le secteur des infrastructures et les secteurs connexes. Pour plus d'information, consultez le www.VerticalBridge.com.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :