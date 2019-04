Groupe Santé Devonian rapporte ses Résultats Financiers clés pour le trimestre terminé le 31 janvier 2019.





Groupe Santé Devonian inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV : GSD), une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui les principaux résultats d'exploitation pour le trimestre terminé le 31 janvier 2019.

Faits saillants financiers pour le trimestre terminé le 31 janvier 2019

? Pour la période de trois mois se terminant le 31 janvier 2019, la Société a enregistré des revenus de 3 354 684 $, totalisant 5 317 215 $ pour la période de six mois se terminant à la même date. Les revenus de la Société proviennent de la distribution de deux produits pharmaceutiques, Cleo-35® et Pantoprazole Magnesium, par l'intermédiaire de sa filiale Altius Healthcare. Pour les mêmes périodes de l'exercice précédent, la Société n'a enregistré aucun revenu.

? Au cours du trimestre se terminant le 31 janvier 2019, les frais de recherche et développement se sont élevés à 95 240 $ et à 316 313 $ pour la période de six mois se terminant à la même date. Ces dépenses sont principalement imputables aux coûts encourus pour l'essai clinique sur la dermatite atopique adulte, aux coûts liés aux brevets, ainsi qu'à la masse salariale correspondante attribuée à ce secteur. Des dépenses de recherche et développement de 277 276 $ et de 533 705 $ ont été engagées respectivement pour les mêmes périodes en 2018. La diminution par rapport aux périodes correspondantes de 2018 est principalement due aux crédits d'impôt à la recherche et développement enregistrés pour un total de 191 773 $ en janvier 2019, ainsi qu'à une réduction des activités d'extraction par rapport à 2018.

? Pour la période de trois mois se terminant le 31 janvier 2019, la perte nette s'est établie à 399 220 $ (0,006 $ par action) et à 1 055 805 $ (0,016 $ par action) pour la période de six mois se terminant à la même date. Pour les mêmes périodes de comparaison se terminant le 31 janvier 2018, la Société a enregistré une perte nette de 783 608 $ (0,013 $ par action) et de 1 427 486 $ (0,024 $ par action). Cette augmentation du bénéfice net est principalement attribuable aux revenus provenant de la distribution et à la diminution des frais de recherche et développement, en partie contrebalancée par la hausse des frais généraux et administratifs et des frais financiers engagés au cours de la période se terminant le 31 janvier 2019.

« Nous sommes très satisfaits des résultats financiers de notre division commerciale Altius Healthcare Inc. Devonian a acquis Altius le 1er février 2018, qui comprend les revenus de son portefeuille de produits existant, à savoir Pantoprazole Magnésium et Cléo-35®. Les marges d'Altius sont conformes aux attentes de la direction et ont partiellement compensé certaines dépenses de R & D », a déclaré le Dr Andre P. Boulet, président et chef de la direction de Devonian.

INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE SÉLECTIONNÉE (États financiers non vérifiés) Trimestre terminé Janvier 31 2019 Janvier 31 2018 $ $ Revenus 3,354,684 ---- Perte nette (399,200) (783,608) Perte de base par action (0.006) (0.021) Perte diluée par action (0.006) (0.013)

Tous les montants mentionnés dans les présentes sont en dollars canadiens.

Les états financiers non audités pour le deuxième trimestre de l'année 2019 sont disponibles sur SEDAR.

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2013, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète « de la semence au comprimé ». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com

Au sujet de Altius Healthcare Inc.

Située à Concord en Ontario, Altius Healthcare est une société pharmaceutique spécialisée qui s'est donné comme mission d'acquérir et d'obtenir l'homologation par tiers de produits de soins de santé et des médicaments innovateurs pour aider les gens de tous âges à vivre une vie plus saine. Altius utilise alors un effet de levier avec son expertise dans le domaine des activités de mise en marché nécessaires pour assurer le succès du lancement et de la distribution de ces médicaments au Canada. Les expériences et spécialités variées des membres de l'équipe ont été acquises au cours des 40 années de production, d'importation, de commercialisation et de distribution de médicaments de marques et génériques.

Pour plus de détail, visitez le www.altiushealthcare.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s'y limiter, la capacité de Devonian d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

