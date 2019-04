CIRRUS : Premier incubateur d'entreprises destiné au domaine de l'aviation et de l'aéronautique





Un hangar de l'aéroport de Saint-Hubert est transformé pour accueillir de jeunes entreprises en démarrage

SAINT-HUBERT, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Un nouvel incubateur d'entreprises ouvrira ses portes à l'aéroport de Saint-Hubert, destiné au domaine de l'aviation et de l'aéronautique. Cette nouvelle place d'affaires, nommée CIRRUS, accueillera ses nouveaux locataires dès le 1er mai prochain.

Au coeur de l'action

CIRRUS occupera la totalité des installations anciennement appelées H18, situées à l'aéroport de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. Le complexe comporte 200 000 pieds carrés de terrain et 40 000 pieds carrés d'espaces de hangar, en plus des 18 000 pieds carrés d'espaces locatifs réservés aux bureaux.

Le complexe H18 avait été acquis en mars 2018 par le transporteur aérien Nolinor Aviation, qui a décidé d'innover et de mettre de l'avant ce projet structurant pour les entreprises en démarrage dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique.

« Chez Nolinor Aviation, l'une de nos valeurs est l'innovation, et c'est pourquoi nous voulons aider de jeunes entreprises à se faire une place dans leur domaine », affirme Jacques Prud'Homme, président de Nolinor Aviation. « Selon nous, le développement de l'aéroport de Saint-Hubert peut également se faire en tenant compte des sensibilités des résidents des environs. Nous souhaitons donner un coup de pouce à la relève et ainsi contribuer au développement de la région de façon responsable ».

Proximité, flexibilité et accessibilité!

L'incubateur CIRRUS mettra à la disposition des entrepreneurs des ressources et des installations pour propulser leur succès en affaires, que ce soit dans les domaines du transport aérien, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, des services de maintenance, des applications, de la consultation ou de la logistique. L'espace de travail partagé CIRRUS permettra à de jeunes entreprises d'ici de louer un bureau ou un espace de hangar pour développer leurs produits et services.

En fonction des besoins des entrepreneurs, ces derniers pourront louer des espaces à l'heure ou à la journée, leur permettant ainsi une grande flexibilité. Le complexe offrira également la location d'espaces à long terme. La section hangar de 40 000 pieds carrés possède toutes les infrastructures nécessaires pour appuyer les entreprises techniques qui oeuvrent dans l'entretien d'aéronefs et les services visant l'industrie aérospatiale.

Partenaires de croissance

Déjà quelques entreprises ont confirmé qu'elles s'établiraient chez CIRRUS. C'est le cas de OWG, une entreprise en démarrage spécialisée en création de solutions numériques dans le domaine du voyage. « CIRRUS nous permet d'avoir pignon sur rue et d'accélérer notre développement. Ici, nous allons être en contact avec plusieurs autres entreprises et pourrons collaborer sur différents projets », indique David Grégoire, président de OWG.

L'entreprise Nabu Pro, spécialisée dans la formation en ligne, ainsi que l'agence de communication P3F Solutions seront également au nombre des premiers locataires à profiter des espaces de travail collaboratif de CIRRUS.

Au total, une trentaine d'entreprises pourront coexister dans le centre et le projet devrait créer environ 150 nouveaux emplois dans la région. Des services de consultation et d'aide au financement seront également offerts. Les jeunes entreprises qui désirent en savoir plus peuvent visiter le cirrusquebec.com.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est une compagnie de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés. Grâce à son parc d'aéronefs pouvant adopter différentes configurations, l'entreprise est en mesure de répondre aux besoins variés de ses clients pour le transport de passagers, de marchandises ou des deux.

Nolinor Aviation offre des services aériens dans tout le Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres destinations dans le monde, et se démarque notamment par la sécurité de ses équipements et de ses services. L'équipe de Nolinor est répartie dans 6 provinces canadiennes, est composée de pilotes chevronnés, d'agents de bord expérimentés, de régulateurs de vol et des meilleurs mécaniciens de l'industrie.

Pour plus de détails, visitez www.nolinor.com, suivez @nolinoraviation sur Twitter ou connectez-vous sur LinkedIn.

