C2 Montréal dévoile les studios Grandé comme nouvel emplacement





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - C2 Montréal a annoncé aujourd'hui que son rendez-vous annuel pour créatifs et gens d'affaires se tiendra pour la première fois aux Studios Grandé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, du 22 au 24 mai 2019.

Une expérience renouvelée pour stimuler la créativité et les affaires

Le déménagement de l'événement aux studios Grandé s'inscrit en continuité avec le désir de C2 Montréal de se réinventer et d'offrir de la nouveauté à ses participants. « Tout en restant accessible, et ce à quelques minutes du centre-ville de Montréal, le nouvel emplacement sera plus spacieux et lumineux que jamais », explique Richard St-Pierre, président de C2 Montréal. « Le nouveau village C2 aura une superficie totale de 200 000 pieds carrés, comptera trois scènes, une aire extérieure, plusieurs salles et aires communes. Les plafonds hauts de 60 pieds et des murs vitrés offriront une luminosité naturelle impressionnante. »

Pour les studios Grandé, qui ont pris leurs racines dans Pointe-Saint-Charles depuis déjà deux ans, cette collaboration avec C2 Montréal dans ce lieu presque mythique du quartier représente un renouveau créatif intéressant: « Les murs de Grandé ont plus de cent ans, une partie de l'âme industrielle de Montréal réside en eux. Voir nos studios Grandé à travers le regard de l'équipe créative de C2 est très excitant. Nous sommes fiers de faire partie de cette expérience », partage Iohann Martin, cofondateur du Groupe Dazmo.

L'équipe de C2 Montréal transformera l'espace des Studios Grandé de fond en comble pour permettre aux participants de se transporter dans un nouvel univers favorisant la création et l'échange. Ceux-ci pourront profiter de zones de verdure, d'installations artistiques intrigantes et d'une offre gastronomique diversifiée, notamment avec les fameux camions de « bouffe de rue » montréalais. Les participants retrouveront des aires de détente extérieures, le populaire Lounge Braindate et les Labs. Le point central du site sera l'Agora, un vaste espace multifonction de type amphithéâtre doté d'équipements audiovisuels de pointe.

Une intégration harmonieuse au sein de la communauté de Pointe-Saint-Charles

« Le changement d'emplacement a permis de réviser l'expérience des participants et de réfléchir à l'intégration harmonieuse de notre événement au sein de la communauté de Pointe-Saint-Charles », ajoute Richard St-Pierre. « Nous sommes conscients que notre événement ne dure que trois jours, mais nous avons à coeur le bon déroulement de nos activités auprès des citoyens. Il était important pour nous de mettre une distance raisonnable entre le nouveau site et le secteur résidentiel avoisinant. C'est en partie pour cette raison que notre choix s'est arrêté sur les studios Grandé. »

Le site est situé à 15 minutes de marche de la station de métro Charlevoix

Un service de navettes pour les participants sera offert à partir du centre-ville et de station de métro Charlevoix

Toutes les places de stationnement réservées aux résidents de Pointe-Saint-Charles seront conservées

À Propos de C2 Montréal

C2 Montréal est l'événement d'affaires le plus avant-gardiste au monde. Nommée «Conférence la plus innovatrice» et «Meilleure conférence au monde» pendant plusieurs années consécutives - en plus d'avoir récemment remporté les prix «Événement canadien», «Événement écoresponsable» et «Expérience Kick A**» pour son édition 2018 -, C2 Montréal se rapproche davantage d'un festival que d'une conférence à proprement parler. Nous proposons du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil (partenaire fondateur), C2 Montréal aide les leaders à façonner l'avenir des affaires en explorant les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. Chaque année, l'événement accueille plus de 7000 leaders issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. La 8e édition de C2 Montréal aura lieu les 22, 23 et 24 mai 2019 à Montréal.

À Propos des Grandé Studios

L'entreprise montréalaise Grandé Studios compte 12 studios de tournage de classe mondiale, clés en main, situés à proximité du centre-ville de Montréal. Ils offrent aux équipes de cinéma, de télé et de médias numériques, actives à l'échelle nationale et internationale, de vastes espaces à la fine pointe de la technologie, des bureaux de production, des ateliers, des salles de peinture et des zones d'entreposage.

C2 Montréal 2019

Les demandes d'accréditations pour les médias peuvent être faites ici.

Les billets pour la conférence peuvent être achetés ici.

SOURCE C2 Montréal

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :