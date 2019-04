Prometic annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2018





Revenus totaux pour 2018 de 47,4 millions $ comparativement à 39,1 millions $ en 2017

Augmentation significative des revenus de bioséparation pour 2018 à 22,7 millions $, une augmentation de 35 % comparativement à 2017

Perte nette de 237,9 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 en raison d'une perte de valeur hors trésorerie des actifs intangibles reliés à l'IVIG de 150,0 millions $

L'insuffisance de financement à court terme requiert une intervention urgente afin de restructurer le niveau d'endettement de la Société et de réunir des capitaux

LAVAL, QC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018.

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2018

Le total des produits des activités ordinaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'est élevé à 47,4 millions $, comparativement au total de 39,1 millions $ pour l'exercice 2017, ce qui représente une augmentation de 8,3 millions $. Le total des produits des activités ordinaires pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 s'est élevé à 10,6 millions $, comparativement au total de 6,6 millions $ pour la période correspondante de 2017, ce qui représente une augmentation de 4,0 millions $.

Les produits provenant de la vente de biens se sont élevés à 45,6 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à ceux de 16,5 millions $ pour l'exercice 2017, ce qui représente une augmentation de 29,1 millions $. L'augmentation des produits provenant des ventes en 2018 découle principalement des ventes de plasma de source normale de 22,8 millions $. À la suite d'une modification apportée aux prévisions de production en raison du retard pour obtenir l'approbation de la demande de licence de produits biologiques (« BLA ») pour le RyplazimMC (plasminogène) (« RyplazimMC »), la Société a décidé de vendre ce stock de plasma. Le reste de l'augmentation de 5,9 millions $ provient principalement d'une augmentation des ventes aux tierces parties dans le segment de la bioséparation.

Les produits tirés de la vente de biens se sont établis à 10,3 millions $ pour le quatrième trimestre de 2018, comparativement à ceux de 5,5 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une hausse de 4,8 millions $ attribuable aux ventes de plasma de source normale de 3,1 millions $ et à une augmentation de 1,7 millions $ des ventes de produits de bioséparation à des tiers.

Coût des ventes et de production

Le coût des ventes et de production s'est élevé à 38,0 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à un coût de 10,1 millions $ pour l'exercice 2017, soit une augmentation de 27,9 millions $. Le coût des ventes et de production pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 s'est élevé à 7,6 millions $, comparativement à 2,4 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de 5,2 millions $. L'augmentation est attribuable en grande partie à la vente de plasma de source normale en 2018, dans l'ensemble à un prix légèrement inférieur à sa valeur comptable sur une base cumulative au cours de l'exercice, mais qui a généré un léger profit au quatrième trimestre de 2018. Le reste de l'augmentation pour les deux (2) périodes s'explique essentiellement par la hausse des ventes de biens par le secteur Bioséparation.

Frais de R-D

Les frais de R-D se sont élevés à 91,7 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à ceux de 100,4 millions $ pour l'exercice 2017, soit une diminution de 8,7 millions $. Les frais de R-D se sont élevés à 21,1 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à ceux de 28,2 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une diminution de 7,1 millions $.

Les frais de R-D comprennent les coûts de fabrication des produits thérapeutiques dérivés du plasma et à base de petites molécules devant être utilisés dans des essais cliniques et pour le développement de nos processus de production. La quasi-totalité de ces frais est liée au secteur Produits thérapeutiques dérivés du plasma. Le coût de fabrication de ces produits thérapeutiques s'est fixé à 38,6 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, contre 34,7 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit une augmentation de 3,9 millions $. Les coûts de fabrication des produits thérapeutiques dérivés du plasma et de ceux à base de petites molécules devant être utilisés dans des essais cliniques et pour le développement de nos processus de production se sont fixés à 10,5 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 par rapport à 10,9 millions $ pour la période correspondante de 2017, ce qui représente une diminution de 0,5 million $.

En 2018, les activités de production à l'usine de Laval ont ralenti, alors qu'on s'applique à examiner les commentaires reçus de la FDA à la suite de l'audit mené à l'usine dans le cadre de l'étude de l'homologation de la demande de BLA concernant le RyplazimMC. Par conséquent, dans l'ensemble, les coûts de fabrication des produits thérapeutiques dérivés du plasma ont reculé. Toutefois, en raison de l'absence de production commerciale en 2018, ces coûts n'ont pas été capitalisés dans les stocks alors qu'ils l'avaient été en 2017.

Les autres frais de R-D se sont établis à 53,0 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, en comparaison de ceux de 65,7 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une diminution de 12,6 millions $, et à 10,7 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, en regard de 17,3 millions $ pour la période correspondante de 2017, en baisse de 6,6 millions $. La diminution des frais des essais cliniques et des frais de recherche préclinique dans les secteurs produits thérapeutiques à base de petites molécules et produits thérapeutiques dérivés du plasma a été contrebalancée en partie par des dépenses additionnelles liées à la mise en oeuvre et à la validation des essais analytiques et de contrôle en cours de fabrication supplémentaires dans le processus de fabrication du RyplazimMC

Charges administratives, de vente et de marketing

Les charges administratives, de vente et de marketing se sont établies à 31,5 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à 31,4 millions $ pour l'exercice 2017, soit une augmentation de 0,1 millions $. L'augmentation s'explique par des coûts d'indemnités de départ constatés qui ont été contrebalancé par un déclin des coûts de marketing.

Les charges administratives, de vente et de marketing se sont établies à 10,7 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à 8,8 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de 1,9 million $. L'augmentation est principalement liée aux coûts d'indemnités de départ constatés.

Charges financières

Les charges financières se sont établies à 22,1 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à 8,0 millions $ pour l'exercice 2017, soit une augmentation de 14,1 millions $. Les charges financières ont été de 6,6 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à 2,6 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de 3,9 millions $. Cette augmentation reflète le niveau plus élevé de la dette au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, en comparaison de la période correspondante de 2017.

Profit sur extinction de passifs

Le 14 novembre 2018, la Société et Structured Alpha LP (« SALP »), une filiale de Thomvest, ont modifié les modalités de quatre (4) conventions d'emprunt, sous réserve du respect des clauses restrictives applicables et des obligations de service, pour proroger la date d'échéance de la facilité de crédit non-renouvelable (« Facilité de Crédit ») du 30 novembre 2019 au 30 septembre 2024 et celle des trois (3) emprunts à intérêts précomptés du 31 juillet 2022 au 30 septembre 2024.

En outre, les frais engagés relativement à la facilité de crédit, qui avaient été comptabilisés antérieurement à l'état de la situation financière consolidé à titre d'autres actifs à long terme et qui étaient amortis et comptabilisés au compte de résultat consolidé sur la durée initiale de la facilité de crédit ont été passés en charges. La modification a entraîné la comptabilisation d'un profit sur extinction de passifs de 34,9 millions $.

Pertes de valeur sur IVIG

À la suite de divers événements ayant touché la Société en 2018, notamment 1) le report du lancement sur le marché du RyplazimMC après que la FDA ait identifié le besoin pour Prometic de procéder à certains changements à la section concernant la Chimie, la Fabrication et les Contrôles (« CFC ») de son BLA pour la carence congénitale en plasminogène, 2) les ressources financières limitées de la Société depuis le quatrième trimestre de 2018 qui ont considérablement retardé les plans d'expansion de la fabrication et ont amené la Société à concentrer ses ressources sur le dépôt d'une nouvelle demande de BLA pour le RyplazimMC dans les meilleurs délais, 3) la reconnaissance de perspectives commerciales plus importantes que prévu pour le RyplazimMC, et 4) le changement au sein de la direction générale au quatrième trimestre, la Société a modifié ses plans stratégiques au quatrième trimestre afin d'affecter l'ensemble des ressources disponibles du Secteur Produits thérapeutiques dérivés du plasma à la fabrication et au développement du RyplazimMC pour le traitement de la carence congénitale en plasminogène et d'autres indications. Ceci, en combinaison avec le travail significatif anticipé à faire sur une section CFC d'une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques pour IVIG a fait en sorte que la Société a suspendu durant le quatrième trimestre de 2018 toutes nouvelles activités sur l'IVIG.

Ces modifications et leurs répercussions diverses ont amené la direction à effectuer un test de dépréciation de l'UGT de l'IVIG. Par conséquent, les entrées de trésorerie à compter de 2023 n'ont pas été prises en compte dans le calcul du test de dépréciation en fonction de la valeur d'utilité en raison de l'incertitude inhérente à la prévision des flux de trésorerie au-delà d'une période de cinq (5) ans. Par conséquent, des pertes de valeur de 150,0 millions $, ont été comptabilisées pour l'exercice et trimestre clos le 31 décembre 2018.

Résultat net

La Société a subi une perte nette de 237,9 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à une perte nette de 120,0 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de la perte nette de 117,9 millions $. La perte nette est plus élevée en 2018 en raison surtout des pertes de valeur hors trésorerie de 150,0 millions $ et de l'augmentation de 14,1 millions $ des charges financières au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 par rapport à celles de l'exercice 2017, contrebalancées en partie par la comptabilisation d'un profit sur extinction de passifs de 33,6 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, comparativement à des pertes sur extinction de passifs de 4,2 millions $ pour la période correspondante de 2017. L'augmentation de la perte a été également contrebalancée par le fait qu'aucune créance douteuse n'a été comptabilisée en 2018, alors qu'une charge de 20,5 millions $ avait été comptabilisée à l'exercice précédent.

La Société a subi une perte nette de 141,3 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à une perte nette de 41,6 millions $ pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de la perte nette de 99,7 millions $. L'augmentation découle essentiellement des pertes de valeur de 150,0 millions $ comptabilisées pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, qui ont été contrebalancées en partie par le profit sur extinction de passifs de 33,6 millions $ comptabilisé au cours de la même période, par rapport à la charge au titre des créances douteuses de 20,5 millions $ au cours de la période correspondante de 2017.

Au sujet des résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier de 2018, Bruce Pritchard, Chef de l'exploitation et de la direction financière a dit : « Nous avons atteints nos prévisions financières pour 2018 avec une diminution significative des dépenses et les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation et augmentation des ventes de produits. Ceci nous a permis d'étirer nos ressources financières jusqu'en 2019. Nous avons repoussé les termes de remboursement de notre dette à 2024, sujet au respect de nos engagements et obligations pour le service de la dette, et implantés une entente de distribution d'actions au marché (ATM) afin d'aider à fournir des liquidités opérationnelles à court terme. Nous avons aussi retenu les services d'une firme conseil financière et de gestion d'actifs globale afin de nous aider à lever des capitaux non-dilutifs provenant de partenariats et monétisation d'actifs non-essentiels. Cependant, nos liquidités demeurent limitées et nous continuons de dépendre du support de SALP tandis que nous travaillons sur ces autres initiatives ».

« Répondre aux importants défis reliés aux liquidités et à notre bilan demeure notre plus haute priorité. Nous anticipons que cela requerra fort probablement une combinaison de transactions corporatives, financières et de développement des affaires d'importance afin de stabiliser notre situation financière et nos liquidités. Ceci pourrait inclure une restructuration de la dette de SALP et(ou) une transaction de recapitalisation, et un financement supplémentaire substantiel par équité afin de financer la Société jusqu'aux évènements créateurs de valeur tels que les partenariats et la monétisation d'actifs non essentiels » a ajouté M. Pritchard.

Segment des thérapeutiques à base de petites molécules

Faits saillants 2018 :

PBI-4050 - Publication d'articles concernant le mécanisme d'action anti-fibrotique innovateur du principal médicament candidat à base de petites molécules, le PBI-4050, dans le Journal Américain de pathologie, dans le journal d'Investigation Clinique et dans le journal Pharmacologie and Thérapeutiques Expérimentaux

- Publication d'articles concernant le mécanisme d'action anti-fibrotique innovateur du principal médicament candidat à base de petites molécules, le PBI-4050, dans le Journal Américain de pathologie, dans le journal d'Investigation Clinique et dans le journal Pharmacologie and Thérapeutiques Expérimentaux PBI-4050 - Divulgation de nouvelles données cliniques provenant de son étude clinique ouverte de phase 2 en cours au Royaume-Uni démontrant que l'activité clinique et la tolérabilité du PBI-4050 chez les patients atteints du syndrome d'Alström s'étaient maintenues lors de traitements prolongés ainsi que de l'activité clinique additionnelle au niveau du coeur et du foie lors de traitements prolongés

Divulgation de nouvelles données cliniques provenant de son étude clinique ouverte de phase 2 en cours au Royaume-Uni démontrant que l'activité clinique et la tolérabilité du PBI-4050 chez les patients atteints du syndrome d'Alström s'étaient maintenues lors de traitements prolongés ainsi que de l'activité clinique additionnelle au niveau du coeur et du foie lors de traitements prolongés PBI-4050 - Obtention d'une désignation de maladie pédiatrique rare de la FDA pour le traitement du SA

Mise à jour 2019 :

À la suite de la révision et de la priorisation de tous les programmes et actifs, les principales priorités pour les produits thérapeutiques à base de petites molécules sont :

PBI-4050 - Le dépôt et l'approbation de la demande de nouveau médicament de recherche afin de débuter l'étude clinique pivot de phase 3 du PBI-4050 pour le syndrome d'Alström durant le second semestre de 2019

Le dépôt et l'approbation de la demande de nouveau médicament de recherche afin de débuter l'étude clinique pivot de phase 3 du PBI-4050 pour le syndrome d'Alström durant le second semestre de 2019 PBI-4050 - Prometic planifie une étude de phase 2 contrôlée contre placebo pour le PBI-4050 chez les patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique à débuter avant la fin de l'année 2019 à la suite de l'obtention de financement

Prometic planifie une étude de phase 2 contrôlée contre placebo pour le PBI-4050 chez les patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique à débuter avant la fin de l'année 2019 à la suite de l'obtention de financement PBI-4050 - Prometic planifie une étude de phase 2 randomisée, contrôlée contre placebo pour le PBI-4050 dans la FPI avant la fin de l'année 2019 à la suite de l'obtention d'un financement

Prometic planifie une étude de phase 2 randomisée, contrôlée contre placebo pour le PBI-4050 dans la FPI avant la fin de l'année 2019 à la suite de l'obtention d'un financement PBI-4547 - La Société planifie aussi débuter une étude de phase 1 pour son prochain médicament à base de petites molécules, le PBI-4547. Cette étude devrait aussi débuter avant la fin de l'année 2019 à la suite de l'obtention d'un financement

Segment des produits thérapeutiques dérivés du plasma :

Faits saillants 2018 :

Ryplazim MC - Réception d'une lettre de réponse complète de la FDA, à la suite du processus de révision de la demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques du Ryplazim MC . Le processus de révision de la FDA a identifié le besoin pour Prometic de procéder à certains changements dans la section concernant la Chimie, la Fabrication et les Contrôles (CFC) de sa demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques. Ces changements requièrent l'implantation et la validation de méthodes analytiques et d'essais et de contrôle en cours de fabrication supplémentaires dans le processus de fabrication du Ryplazim MC .

- Réception d'une lettre de réponse complète de la FDA, à la suite du processus de révision de la demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques du Ryplazim . Le processus de révision de la FDA a identifié le besoin pour Prometic de procéder à certains changements dans la section concernant la Chimie, la Fabrication et les Contrôles (CFC) de sa demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques. Ces changements requièrent l'implantation et la validation de méthodes analytiques et d'essais et de contrôle en cours de fabrication supplémentaires dans le processus de fabrication du Ryplazim . Ryplazim MC - Complété une rencontre de type C avec la FDA durant laquelle celle-ci à accepter le plan d'action proposé par la Société concernant l'implantation de tests analytiques et des méthodes de contrôle en cours de fabrication additionnelles reliées au procédé de fabrication du Ryplazim MC.

Complété une rencontre de type C avec la FDA durant laquelle celle-ci à accepter le plan d'action proposé par la Société concernant l'implantation de tests analytiques et des méthodes de contrôle en cours de fabrication additionnelles reliées au procédé de fabrication du Ryplazim IVIG - Présentation de nouvelles données cliniques provenant de l'étude clinique pivot de phase 3 lors de la rencontre annuelle de la Société d'immunologie clinique à Toronto . Les données cliniques présentées ont démontré un profil d'innocuité et d'efficacité comparable aux produits d'IGIV commerciaux sans aucun événement indésirable significatif relié au médicament. Les paramètres cliniques primaires et secondaires chez les patients adultes souffrant d'immunodéficiences primaires ont été atteints.

Mise à jour 2019 :

À la suite de la révision et de la priorisation des tous les programmes et actifs, les principales priorités pour les produits thérapeutiques à base de petites molécules sont :

Ryplazim MC - La Société anticipe redéposer le BLA pour le Ryplazim MC durant le second semestre de 2019. Après l'acceptation du BLA, la FDA établira une nouvelle date PDUFA et la Société anticipe être toujours admissible à une révision prioritaire.

La Société anticipe redéposer le BLA pour le Ryplazim durant le second semestre de 2019. Après l'acceptation du BLA, la FDA établira une nouvelle date PDUFA et la Société anticipe être toujours admissible à une révision prioritaire. Ryplazim MC - La Société a déterminé que le meilleur scénario serait de chercher des partenaires afin de l'aider à la commercialisation du Ryplazim MC pour tous les marchés et des discussions sont présentement en cours afin d'établir de tels arrangements

La Société a déterminé que le meilleur scénario serait de chercher des partenaires afin de l'aider à la commercialisation du Ryplazim pour tous les marchés et des discussions sont présentement en cours afin d'établir de tels arrangements IVIG - Prometic a maintenant complété le dossier clinique de l'IVIG requis pour la demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA. L'achèvement d'un dossier robuste CFC pour l'IVIG précédant le dépôt de la demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques requiert encore beaucoup de travail, de temps et d'investissement. La Société doit prioriser sa capacité de fabrication afin de pouvoir subvenir à la demande pour le RyplazimMC. L'IVIG et autres protéines choisies demeurent dans notre portefeuille de produits. Cependant, le stade d'avancement du développement et perspectives économiques du RyplazimMC font en sorte que toutes les ressources du segment des produits dérivés du plasma soient dédiées à cette famille de thérapeutiques afin d'optimiser son lancement et sa croissance. Ceci, en combinaison avec le travail significatif anticipé à faire sur une section CFC d'une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques pour l'IVIG a fait en sorte que la Société a suspendu durant le quatrième trimestre de 2018 toutes activités sur l'IVIG. Ceci causera un délai d'importance dans la commercialisation de ce produit comparativement aux échéanciers précédents et ainsi, 150,0 millions $ de réduction de valeur de tous les actifs dans l'unité génératrice de trésorerie de l'IVIG ont été enregistrés.

Segment des produits de bioséparation:

Faits saillants 2018 :

Les ventes externes ont surpassé 22,7 millions $ en 2018, représentant une augmentation de 35 % comparativement à 2017. La Société anticipe une croissance de revenus modeste pour 2019, en raison de plusieurs facteurs, incluant l'expansion des activités de fabrication de la part des clients existants qui utilisent les produits de Prometic dans leurs procédés de production, l'adoption de produits de la part de nouveaux clients, et l'introduction de nouveaux produits dans le marché de la bioséparation.

Mise à jour 2019 :

L'expansion de la capacité de fabrication de l'usine de l'Île de Man permettra à la Société de fabriqué plus de 35 000 litres d'adsorbants de chromatographie annuellement et ayant un potentiel de ventes annuelles dépassant les 133 millions $. Cette capacité de fabrication additionnelle sera utilisée afin de pouvoir fournir à la demande croissante pour les produits du segment et fournir les résines nécessaires pour le propre système PPPSMC de Prometic dans les opérations de fabrication de protéines plasmatiques.

Mise à jour corporative et opérationnelle:

Faits saillants 2018 :

Prolongement des dates d'échéance de sa Facilité de Crédit de 80 millions $ US (100 millions $ CAD) et de ses prêts émis au-dessous du pair auprès de SALP, à 2024, le tout sujet au respect des engagements applicables et obligations de service

Fourni une mise à jour corporative reliée à une série d'initiatives visant à accroître les liquidités afin de mieux positionner la Société pour l'atteinte de ses objectifs. Celles-ci comprenaient une diminution significative dans l'utilisation des liquidités par la Société en 2019, en partie grâce à une croissance significative des revenus des produits de bioséparation et d'une diminution des frais anticipés de R-D pouvant aller jusqu'à 30 millions $

Annonce de la clôture d'une entente de distribution d'actions au marché (ATM) avec Canaccord Genuity Corp. Le programme ATM permet à la Société, à son entière discrétion et sujet aux conditions énoncées dans ladite entente, d'émettre de petites tranches d'actions ordinaires de la trésorerie, aux prix existants et lors de conditions de marché appropriées

clôture d'une entente de distribution d'actions au marché (ATM) avec Canaccord Genuity Corp. Le programme ATM permet à la Société, à son entière discrétion et sujet aux conditions énoncées dans ladite entente, d'émettre de petites tranches d'actions ordinaires de la trésorerie, aux prix existants et lors de conditions de marché appropriées Nomination du Prof. Simon Best à titre de Chef de la direction intérimaire. Le Prof. Best est Président du conseil d'administration de Prometic depuis mai 2014 et compte plus de 30 années d'expérience dans le secteur mondial des sciences de la vie, plus particulièrement en développement des affaires, en planification stratégique et en commercialisation de produits. Le Prof. Best succède à M. Pierre Laurin qui a démissionné de ses responsabilités de gestion et de membre du conseil en décembre 2018.

Événements subséquents au quatrième trimestre et exercice de 2018 :

La direction et le conseil d'administration s'affairent à mettre en oeuvre une stratégie globale d'amélioration de la situation financière et commerciale de la Société et, en janvier 2019, ont lancé un processus de recherche et d'évaluation d'options stratégiques potentielles axées sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires, notamment des acquisitions, des coentreprises, des alliances stratégiques, d'autres fusions et acquisitions ou transactions sur les marchés financiers ainsi que toute autre transaction ou option de rechange qui s'offre à la Société. Parallèlement, la direction et le conseil d'administration ont analysé activement diverses possibilités susceptibles de dégager des flux de trésorerie aux fins du remboursement de la dette.

Parallèlement à l'examen stratégique et à la crise financière, le conseil d'administration a formé, en février 2019, un comité d'administrateurs indépendants chargé de superviser le processus d'examen stratégique (le « comité spécial »). Le comité spécial s'est réuni à plusieurs reprises et a supervisé le travail de la direction et des conseillers financiers et juridiques de la Société dans le cadre de ce mandat.

En février 2019, la Société a retenu les services de Lazard Frères & Co LLC

(« Lazard »), société mondiale de conseils financiers et de gestion d'actifs, pour qu'elle examine et réalise des transactions stratégiques clés visant à maximiser la création de valeur pour les actionnaires. Ces transactions pourraient inclure entre autres, de possibles octrois de licence des médicaments candidats et la monétisation d'actifs non essentiels. La Société n'a pas déterminé d'échéancier pour ce processus, et rien ne garantit qu'une transaction aura lieu ou sera conclue et, que si une transaction est entreprise, quant à ses termes, structure ou échéancier. La Société n'anticipe pas faire d'autres commentaires publiquement en ce qui concerne ces sujets à moins et tant que le Conseil n'aura pas approuvé une transaction spécifique ou n'aura pas conclu sa révision des alternatives stratégiques.

(« Lazard »), société mondiale de conseils financiers et de gestion d'actifs, pour qu'elle examine et réalise des transactions stratégiques clés visant à maximiser la création de valeur pour les actionnaires. Ces transactions pourraient inclure entre autres, de possibles octrois de licence des médicaments candidats et la monétisation d'actifs non essentiels. La Société n'a pas déterminé d'échéancier pour ce processus, et rien ne garantit qu'une transaction aura lieu ou sera conclue et, que si une transaction est entreprise, quant à ses termes, structure ou échéancier. La Société n'anticipe pas faire d'autres commentaires publiquement en ce qui concerne ces sujets à moins et tant que le Conseil n'aura pas approuvé une transaction spécifique ou n'aura pas conclu sa révision des alternatives stratégiques. En février et en mars 2019, en vertu de la facilité de crédit non renouvelable en dollars américains existante (« facilité de crédit »), sous réserve du respect des clauses restrictives applicables et des obligations de service, la Société a obtenu deux (2) tranches additionnelles, totalisant 15,0 millions de dollars américains, de SALP. Par conséquent, 19 401 832 bons de souscription d'une durée de huit (8) ans exerçables pour des actions privilégiées de série A de la Société ont été émis le 22 février 2019. La Société a emprunté 10,0 millions de dollars américains (13,2 millions de dollars canadiens) et 5,0 millions de dollars américains (6,7 millions de dollars canadiens) respectivement le 22 février et le 22 mars 2019.

Au cours du premier trimestre de 2019, la Société a émis 12 870 600 actions ordinaires en vertu du placement au cours du marché, pour une contrepartie en trésorerie totale de 4,1 millions de dollars.

Madame Kory Sorenson a démissionné du Conseil d'administration de Prometic en date du 31 mars 2019.

