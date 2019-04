Un magasin Fire & Flower ouvre ses portes à Ottawa en Ontario





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - Fire & Flower Holdings Corp. («?Fire & Flower?» ou l'«?Entreprise?») (TSXV : FAF), annonce aujourd'hui l'ouverture de Fire & Flower York Street Cannabis, le premier magasin de la marque Fire & Flower au marché By à Ottawa, en Ontario. C'est également le dixième magasin de cannabis autorisé de marque Fire & Flower au Canada.

«?C'est un grand jour pour Fire & Flower, alors que nous introduisons notre expérience de vente au détail au marché ontarien, franchissant ainsi une étape importante de notre stratégie de croissance?», a déclaré Trevor Fencott, chef de la direction de Fire & Flower. «?Notre équipe de vente au détail a travaillé avec notre détenteur de la licence de cannabis à Ottawa pour créer un magasin de vente au détail de cannabis parmi les meilleurs de sa catégorie au même moment où les clients de l'Ontario découvrent la vente au détail privée de cannabis.?»

Les magasins Fire & Flower fournissent aux clients des produits de cannabis réglementés par Santé Canada et sont dotés d'un personnel hautement qualifié qui aide les clients à comprendre les produits disponibles afin d'offrir une expérience sécuritaire et agréable avec le cannabis. Les procédures d'exploitation et les protocoles de sécurité de l'entreprise sont conçus pour empêcher l'accès aux mineurs puisque l'entreprise désire être un membre responsable des communautés dans lesquelles celle-ci opère.

Le 19 février 2019, l'entente pour le magasin avait été annoncée par Fire & Flower avec les détenteurs de la licence de l'Ontario, Michael Patterson et Eric Lavoie.

«?Nous sommes fiers d'ouvrir l'un des premiers magasins de cannabis à Ottawa avec l'équipe Fire & Flower?», a déclaré Michael Patterson. «?Fire & Flower connait déjà du succès dans l'Ouest canadien et nous sommes ravis d'offrir cette expérience de vente au détail aux citoyens de la ville.?», a ajouté Eric Lavoie.

Fire & Flower York Street Cannabis est situé au 129, rue York, au marché By d'Ottawa. Le magasin ouvrira ses portes le 1er avril 2019 à 10 h. Les heures d'ouverture sont disponibles sur le site de Web Fire & Flower : fireandflower.com.

À propos Fire & Flower

Fire & Flower (TSXV : FAF) est un important détaillant indépendant de cannabis destiné aux adultes, qui aspire à s'approprier une part de marché importante dans les provinces canadiennes. L'Entreprise guide les consommateurs dans l'univers complexe du cannabis en leur proposant une approche éducative dans la sélection de produits de première qualité. La plateforme numérique HiFyre connecte les consommateurs à des produits qui contiennent du cannabis. L'équipe de direction de Fire & Flower combine une vaste expérience dans l'industrie légale du cannabis et une profonde expertise de la vente au détail.

Fire & Flower Holdings Corp. est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de Fire & Flower Inc, un détaillant de cannabis autorisé dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan et consultant auprès des détaillants de la marque Fire & Flower de l'Ontario.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comprend des renseignements de nature prospective au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières applicables (les «?énoncés prospectifs?»). Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation, d'expressions comme «?anticiper?», «?réaliser?», «?pouvoir?», «?croire?», «?planifier?», «?avoir l'intention de?», «?potentiel?», «?continu?», «?en cours?», «?estimer que?», «?perspectives?», «?s'attendre à?», «?projeter?» et d'autres termes semblables, y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur.

Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction de l'Entreprise à la date à laquelle ils sont faits, d'après l'information alors disponible à l'Entreprise. Divers facteurs et hypothèses sont utilisés pour tirer des conclusions ou faire les prévisions ou les projections énoncées dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l'Entreprise, qui peuvent faire en sorte que le rendement et les résultats réels de l'Entreprise diffèrent considérablement des projections du rendement ou des résultats futurs exprimés ou supposés dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs se révéleront exactes.

L'Entreprise décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

