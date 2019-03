Theratechnologies nomme un nouveau membre à son conseil d'administration





MONTRÉAL, 29 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Société) (TSX: TH) a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Sheila M. Frame à titre d'administratrice indépendante du conseil d'administration de la Société.



« Sheila est une cadre chevronnée de l'industrie pharmaceutique qui apporte une connaissance profonde des États-Unis et d'autres marchés internationaux. Son expérience représente un atout majeur pour le Conseil alors que les activités de la Compagnie prennent rapidement de l'expansion et que nous sommes à préparer notre entrée dans le marché européen, » a déclaré Mme Dawn Svoronos, Présidente du conseil, Theratechnologies Inc.

« Sa nomination est conforme à l'annonce que nous avons faite lors de notre dernière assemblée annuelle des actionnaires en mai 2018 à l'effet que nous souhaitions ajouter de nouveaux membres au Conseil en raison de la croissance de la Compagnie, » a ajouté madame Svoronos.

Mme Frame est présentement vice-présidente et chef, produits biopharmaceutiques, Amérique du Nord, Sandoz inc. (une division de Novartis) aux États-Unis. Auparavant, elle a successivement occupé les postes de directrice générale mondiale, Immunoscience, Chef mondiale de la commercialisation des nouvelles indications d'OpdivoMD et biomarqueurs diagnostiques, Chef mondiale de la commercialisation pour YervoyMD au sein de Bristol-Myers Squibb aux États-Unis et de vice-présidente, produits spécialisés au Canada. Elle a également occupé différents postes de cadres chez UCB inc. et chez AstraZeneca au Canada, aux États-Unis ainsi qu'en Scandinavie.

Mme Frame a complété les exigences du programme de directeur agréé au Director's College en 2006. Elle a également obtenu une maîtrise en administration des affaires de l'université Concordia et détient un baccalauréat ès arts de l'université York à Toronto.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux en offrant des thérapies spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques liés à nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

