Victoire complète de Mecard dans le litige de brevet Bakugan de Spin Master en Chine





La marque de jouet Mecard?développée grâce à une technologie exclusive détenue par la société de jouets coréenne Choirock Contents Factory Co., Ltd.?a gagné un procès en contrefaçon de brevet intenté par la société de jouet mondiale Spin Master Ltd. en Chine.

En 2016, Spin Master a intenté un procès en contrefaçon de brevet à l'encontre de Mecard devant le tribunal de propriété intellectuelle de Guangzhou en Chine, alléguant que Mecard avait contrefait un brevet concernant le jouet Bakugan de Spin Master. Lors de l'audience, le tribunal a statué que les jouets Mecard ne violaient pas le brevet Bakugan de Spin Master et a donc rejeté l'action en contrefaçon de brevet de Spin Master. Spin Master a fait appel mais le tribunal a confirmé la décision du procès, rendant ainsi la décision finale et non susceptible d'appel. En l'absence de tout autre appel, et après près de trois ans de litige en Chine, Mecard a finalement remporté une victoire complète en ce qui concerne le brevet Bakugan de Spin Master. La campagne de litige de Spin Master à l'encontre de Mecard en Chine a pris fin.

« Choirock détient des brevets relatifs au premier mécanisme au monde à transformer un jouet en soulevant une carte dont la surface inférieure est exposée après la transformation », a déclaré un représentant de Choirock, la société sud-coréenne détentrice de la propriété intellectuelle et des brevets Mecard. « Mecard est la marque de jouet la plus vendue de Corée. Choirock a tout fait pour protéger son mécanisme transformateur innovant dans le monde et continuera de renforcer sa propriété intellectuelle. Choirock s'attend à ce que ses concurrents respectent sa propriété intellectuelle et prendra des mesures fermes contre les contrefacteurs de la propriété intellectuelle de Choirock. »

À propos de Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd. est le créateur et fournisseur de contenu numéro un de Corée. La société Choirock est hautement spécialisée dans la planification et le développement de jouets, d'animations, d'applications/plateformes mobiles, et d'activités de concession de licence et dédiée à la création de contenus uniques et innovants tels que Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri®, et beaucoup d'autres. Choirock a pour mission d'offrir la « Joie du jeu » aux enfants et aux familles. Retrouvez-nous sur le site www.choirockcf.com.

