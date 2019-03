Des leaders locaux font force commune avec la SLLC dans le cadre d'une campagne de financement unique afin de venir en aide à un jeune de 3 ans atteint d'une leucémie





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW/ - La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est fière de lancer sa toute première campagne de la Personnalité de l'année. Cette initiative de financement unique fait appel à l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat pour aider à financer la recherche de pointe et à faire progresser les traitements contre les cancers du sang.

Dans le cadre de cette première édition canadienne du concours, des candidats de Montréal (Québec) seront appelés à former des équipes de collecte de fonds dynamiques et à se livrer concurrence afin de venir en aide à Adamo, 3 ans, qui a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë en septembre 2018. La personne qui aura recueilli le plus de fonds durant la campagne de dix semaines se verra décerner le titre national de Personnalité de l'année.

« Nous sommes ravis que des leaders locaux participent au concours de cette année, dit Alicia Talarico, présidente de la SLLC. Les candidats ont tous été touchés d'une manière ou d'une autre par le cancer et ils incarnent l'idée que lorsqu'une communauté se rassemble, tout est possible. Chaque voix, chaque geste et chaque dollar sont nécessaires pour aider à changer l'avenir des personnes touchées par un cancer du sang. »

La SLLC est le principal organisme de santé bénévole sans but lucratif dont la mission consiste à trouver des remèdes contre les cancers du sang et à assurer aux patients l'accès à des traitements vitaux. Chaque année, plus de 22 000 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du sang. Grâce à ses programmes de financement, la SLLC a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche pour mieux comprendre les causes sous-jacentes de la maladie, en plus de mettre au point de meilleurs traitements et de sauver plus de vies. Les fonds amassés dans le cadre de la campagne de la Personnalité de l'année seront utilisés aux fins suivantes :

financer la recherche visant à faire progresser les traitements qui permettent de sauver des vies;

fournir des services, de l'information et du soutien aux patients atteints d'un cancer du sang;

diffuser de l'information à l'intention des professionnels de la santé et de la communauté des cancers du sang.

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui massif de notre communauté, indique Grace et Pino Bocchino, mère et père d'Adamo. Être entourés d'autant d'amour et de gentillesse nous donne l'impression de ne pas être seuls dans cette situation. Il s'agit d'une initiative extraordinaire qui contribuera grandement à soutenir des enfants comme Adamo. »

Il est possible de soutenir les candidats au titre de Personnalité de l'année de nombreuses façons, notamment en faisant un don durant la campagne de dix semaines. Pour en savoir plus, visitez le site Web de la campagne de la Personnalité de l'année, à http://personnalitedelannee.ca.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit de l'information et des services de soutien gratuits aux patients et aux proches aidants. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Pour en savoir plus, visitez le site www.sllcanada.org.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, les patients peuvent communiquer avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

