La Coalition humanitaire se porte au secours des survivants du cyclone Idai





OTTAWA, le 27 mars 2019 /CNW/ - À mesure que se dévoile l'ampleur de la dévastation provoquée par le cyclone Idai en Afrique australe, les organismes humanitaires canadiens travaillent de concert pour accélérer l'envoi d'aide d'urgence aux survivants.

Le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe ont été frappés par ce qui pourrait se révéler, selon l'ONU, le pire désastre naturel survenu dans l'hémisphère sud. De vastes régions sont inondées et les infrastructures détruites. Dans son sillage, le cyclone a provoqué des centaines et peut-être même des milliers de morts. En tout, on estime à 2,6 millions le nombre de personnes affectées et qui ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, d'hygiène et d'abris.

Huit organismes humanitaires canadiens de premier plan unissent leurs forces et leurs ressources par le biais de la Coalition humanitaire pour recueillir des fonds destinés à cette crise et répondre aux besoins des survivants aussi rapidement et efficacement que possible.

Les agences de la coalition se sont déployées sur le terrain dès le début du cataclysme pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, incluant l'envoi de fournitures par voie aérienne dans les zones inaccessibles par la route. Des tentes, de l'eau et du matériel d'urgence sont fournis aux sinistrés dans les trois pays affectés. Une attention spéciale est accordée à la protection des femmes et des enfants, particulièrement dans les camps pour personnes déplacées. Les travailleurs sur le terrain rapportent que les familles avec enfants sont les plus vulnérables.

Citation

Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire confie : «?Nous sommes profondément attristés par les pertes de vies provoquées par le cyclone Idai. Notre mission consiste maintenant à prévenir davantage de décès en fournissant aux survivants l'essentiel à leur survie. Nous sommes fiers de la collaboration de nos organismes ici au pays pour mobiliser davantage de Canadiens et de Canadiennes. Leur travail sur le terrain est précieux pour assurer que les dons reçus profitent le plus possible aux personnes dans le besoin.?»

La Coalition humanitaire regroupe les organismes suivants : Aide à l'enfance, Banque canadienne de grains, Care Canada, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan Canada et Secours luthérien canadien.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent faire un don à la campagne du cyclone Idai au www.coalitionhumanitaire.ca/cyclone-idai ou en téléphonant au 1-800-464-9154.

La Coalition humanitaire (CH) réunit huit organismes d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur soutien lors de catastrophes humanitaires internationales.

