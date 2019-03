Le Centre de fertilité de l'Hôpital international Ciming de Boao entame ses premiers essais





BOAO, Chine, 27 mars 2019 /CNW/ - Le Centre de fertilité de l'Hôpital international Ciming de Boao, une installation ultramoderne de 5 000 mètres carrés, a entamé ses premiers essais de procréation assistée. Construit dans la « zone pilote de tourisme médical de Boao Lecheng », sur un terrain de 16,5 acres, l'hôpital, qui a reçu l'appui du Département des femmes et des enfants de la Commission nationale de la santé, offre des services de fertilité standard, ainsi que des services de dépistage et de diagnostic.

Membre du groupe Dr. Han Medical Group, le Centre de fertilité de l'Hôpital international Ciming de Boao fait oeuvre pionnière en étant le premier centre international de procréation assistée dans la zone pilote à s'associer aux groupes américains HRC et GFG.USA, spécialistes en médecine procréative, pour introduire en la matière des traitements et services axés sur un modèle leader et faire face ainsi au problème de la baisse des taux de natalité en Chine. Chaque année, 40 millions de personnes souffrent d'infertilité et 900 000 bébés présentent des malformations. Heureusement, ces problèmes peuvent être résolus grâce à la technologie de dépistage et de diagnostic génétiques préimplantatoires (PGS/PGD) développée par le Centre de fertilité. De plus, cette technologie PGS/PDG peut aider les couples à haut risque à donner naissance à des bébés en bonne santé et contribuer à la prévention des handicaps congénitaux.

D'une superficie de 5 000 mètres carrés, construit selon les normes américaines, cet établissement médical privé haut de gamme offre des salles de consultation privées dotées d'équipements de détection des gènes de pointe. Le centre compte au total, sur place, 12 médecins et embryologistes américains spécialisés en procréation assistée, qui possèdent plus de 30 ans d'expérience, dont le Dr John G. Wilcox, éminent universitaire, président de la Society for Assisted Reproduction Technology, et le Dr Vidali, qui feront partie de cette équipe exceptionnelle appelée à concevoir à l'intention des patients des programmes de diagnostic et de traitement personnalisés et efficaces.

À propos de l'Hôpital international Ciming de Boao

L'Hôpital international Ciming de Boao fait partie du groupe Dr. Han Medical Group, partenaire d'un réseau national de 500 centres de bilan de santé (SZ002044), le plus vaste réseau de centres médicaux au monde avec une patientèle annuelle de 30 millions de clients en Chine seulement. L'hôpital, un établissement général de classe 3, dispose de son propre centre de FIV, ainsi que de neuf autres services, notamment le service de gestion des maladies chroniques et le traitement par cellules souches.

