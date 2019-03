Commission parlementaire sur le projet de loi 12 sur le droit à la gratuité scolaire - La voix des parents sera entendue





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations sur le projet de loi 12, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) présentera la position des parents d'élèves de l'école publique aujourd'hui à 17h.

Dès que le projet de loi a été déposé il y a un mois, la FCPQ a enclenché son processus de consultation des comités de parents qu'elle représente. En deux semaines, 89% des comités de parents ont répondu à la grille de consultation envoyée. C'est avec cette légitimité et des orientations solides que la Fédération se présente à l'assemblée nationale aujourd'hui. Elle réaffirmera l'importance d'instaurer des balises pour s'assurer que la gratuité scolaire demeure la règle et que les frais chargés aux parents soient l'exception.

« La diffusion des informations et la compréhension commune des changements dans la Loi seront d'une importance capitale pour leur application. Il faudra réfléchir à cet enjeu de façon concertée pour s'assurer que les conseils d'établissement, les écoles et les parents en général soient au courant des nouvelles mesures et prennent des décisions éclairées avant la fin de l'année scolaire », affirme Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec.

M. Roy sera disponible après l'intervention de la FCPQ pour des entrevues.

