Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sudbury





SUDBURY, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure au sujet de l'atténuation des inondations en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Paul Lefebvre, député de Sudbury et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, de Marc Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et de Brian Bigger, maire de la Ville de Sudbury.

Date : Mercredi 27 mars 2019



Heure : 10 h HAE



Lieu : Édifice provincial Courtyard

199, rue Larch

Sudbury (Ontario)





(À l'extérieur si le temps le permet, sinon à l'intérieur)

