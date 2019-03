Avis aux médias - La ministre Petitpas Taylor discutera des aînés et du budget 2019 à Moncton, au Nouveau-Brunswick

Depuis 2015, le gouvernement du Canada axe ses efforts sur le renforcement et la croissance de la classe moyenne et sur l'offre d'une aide véritable aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Ce plan fonctionne : grâce au travail...

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, visitera l'Hospice du Grand Moncton, où elle fera une tournée des installations et rencontrera des aînés, des bénévoles, ainsi que des membres du personnel et du conseil d'administration. Un...

