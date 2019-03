Les fournisseurs de services gérés européens pourraient perdre des clients PME pour des raisons de cybersécurité, selon le rapport de Vanson Bourne





Les exigences des petites et moyennes entreprises (PME) dans le domaine de la cybersécurité sont devenues à la fois un risque majeur et une opportunité de revenu pour les fournisseurs de services gérés, selon une étude réalisée par Vanson Bourne et commanditée par Continuum®, la plateforme proactive qui intègre les logiciels intelligents et les services spécialisés permettant aux fournisseurs de services gérés d'ajuster leurs services de manière dynamique, tout en protégeant leurs clients.

Le rapport, intitulé "Sous-desservie et non-préparée: l'état de la cybersécurité dans les PME en 2019", publié aujourd'hui, s'appuie sur des données recueillies en 2019 auprès de 850 PME aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Belgique. Outre les risques auxquels les fournisseurs de services gérés sont confrontés, le rapport souligne également l'opportunité de revenu significative offerte aux fournisseurs qui proposent des services et solutions de cybersécurité dont les PME ont besoin pour protéger leur entreprise.

L'étude réalisée par Vanson Bourne dans ces quatre pays européens a révélé que les fournisseurs de services gérés risquent de perdre leurs clients PME en raison de préoccupations de cybersécurité. Plus de neuf PME sur dix (93%) envisageraient de recruter un nouveau fournisseur de services gérés si celui-ci proposait des solutions de cybersécurité adaptées, et près d'une PME sur quatre (24%) a déjà changé de fournisseur de services gérés à la suite d'une attaque informatique.

En outre, les PME qui envisagent de changer de fournisseur de services gérés sont davantage susceptibles d'avoir vu ou s'attendent davantage à des solutions de protection de cybersécurité inadaptées de la part de leur fournisseur actuel, que celles qui envisagent de conserver le même fournisseur (32% contre 27%). Pour rendre le défi encore plus important pour les fournisseurs de services gérés, trois PME sur cinq (62%) tiendraient leur fournisseur comme responsable d'une attaque informatique, même si celui-ci n'externalise pas ses solutions de cybersécurité. De plus, plus de quatre PME sur cinq (81%) envisageraient une action en justice à l'encontre de leur fournisseur en cas d'attaque informatique.

Les fournisseurs de services gérés qui tentent de rivaliser sur le prix sont susceptibles de s'apercevoir que cette mesure ne suffira pas pour conserver les clients préoccupés par la cybersécurité. En effet, les PME qui envisagent de changer de fournisseur de services gérés sont prêtes à payer 22% de plus, en moyenne, en échange d'une offre de cybersécurité adaptée.

"Nous avons constaté de nos yeux que la principale raison pour laquelle les fournisseurs de services gérés perdent des clients aujourd'hui est liée aux préoccupations de cybersécurité, et ces données en sont la preuve," a déclaré Michael George, PDG de Continuum. "Les fournisseurs d'Amérique du Nord et d'Europe devraient tenir compte de l'avertissement explicite que représentent ces conclusions. Les entreprises veulent être protégées par leurs fournisseurs de services gérés, et sont prêtes à payer plus en échange de cette protection - que ce soit auprès de leur fournisseur actuel ou en optant pour un fournisseur qui promet une meilleure solution," a-t-il ajouté.

La majorité des PME européennes étant désireuses de changer de fournisseur pour bénéficier d'une offre de cybersécurité adaptée, ces données soulignent également que le positionnement des fournisseurs de services gérés pouvant fournir et vendre cette offre leur permet d'acquérir, à l'avenir, une proportion substantielle de clients PME. Plus de la moitié (54%) de toutes les PME européennes incluses dans cette étude seraient prêtes à payer au moins 20% de plus à un nouveau fournisseur en échange d'une solution de cybersécurité adaptée.

En outre, les PME européennes sont prêtes à collaborer avec des fournisseurs de services gérés dans le domaine de la cybersécurité et à investir davantage pour bénéficier d'un niveau de protection satisfaisant. Huit PME sur dix prévoient que, dans cinq ans, au mois la moitié de leurs besoins en cybersécurité seront externalisés, et la majorité des PME (80%) envisagent d'investir davantage dans le domaine de la cybersécurité au cours des 12 prochains mois.

"Les PME ne recherchent pas seulement des solutions de protection de cybersécurité, mais sont prêtes à investir davantage pour protéger leur entreprise," a déclaré Brian Downey, directeur principal, Gestion Produits de sécurité chez Continuum. "Le rapport publié aujourd'hui montre clairement qu'une opportunité économique existe pour les fournisseurs de services gérés qui proposent des solutions de cybersécurité adaptées, car ils se positionnent non seulement pour gagner des affaires face à d'autres fournisseurs qui ne disposent pas de ce type de solutions, mais également pour augmenter leurs flux de revenus auprès de leurs clients PME, et avoir, ainsi, plus de chances de conserver leur base de clientèle existante. Si les fournisseurs de services gérés peuvent offrir des solutions de cybersécurité adaptées à leurs clients finaux, ils détiendront l'avantage concurrentiel au sein du marché des PME," a-t-il poursuivi.

Le rapport intitulé "Sous-desservie et non-préparée: l'état de la cybersécurité dans les PME en 2019" peut être téléchargé sur page.continuum.net/security-research. Continuum et Vanson Bourne organiseront le 9 avril une conférence en ligne au sujet des résultats de cette recherche, pour laquelle les inscriptions sont déjà ouvertes.

Méthodologie de recherche

Commandité par Continuum, le rapport de recherche intitulé "Sous-desservie et non-préparée: l'état de la cybersécurité dans les PME en 2019" a été réalisé par Vanson Bourne entre janvier et mars 2019. 850 décideurs informatiques et commerciaux, impliqués dans le domaine de la cybersécurité au sein de leur entreprise, ont été sondés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Belgique. Les entreprises employant les personnes interrogées possèdent entre 10 et 1.000 employés et ont été choisies dans plusieurs secteurs clé de l'industrie.

