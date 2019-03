Acquisition, consolidation et mise en valeur du Barachois-de-Fatima





ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers mois, la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCÎM) a réalisé un projet d'acquisition et de mise en valeur dans le secteur de l'ancien ciné-parc. Ce terrain fait partie d'un ensemble de propriétés riveraines protégées au barachois, à Fatima. Le projet est rendu possible grâce à une contribution financière de 25 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et de 12 422 $ du Programme d'intendance de l'habitat du gouvernement du Canada. Il a notamment pour objet d'offrir à la population madelinienne et aux visiteurs un espace protégé destiné à l'observation de la nature, en plus de préserver un lieu important pour de nombreuses espèces d'oiseaux.

Dans un élan de solidarité, un grand nombre de jeunes de l'école Stella-Maris de Fatima ont prêté main-forte lors des activités de plantation d'arbres et d'arbustes. Ils ont aussi participé à la conception et à l'installation de cinq dortoirs à chauves-souris ainsi que de cinq nichoirs à hirondelles. On a également balisé un sentier en plantant des arbres, augmentant du même coup la superficie d'habitat pour la faune tout en créant un visuel naturel qui évoluera au fil du temps. Par ailleurs, un panneau d'accueil et un panneau d'interprétation de la nature seront installés dès que la température le permettra. De plus, un banc aménagé près de l'eau offre désormais aux visiteurs un panorama sur l'ensemble du barachois. Sur place, ceux-ci sont invités à ouvrir l'oeil, car ils pourraient apercevoir des oiseaux rares comme le grèbe esclavon ou le hibou des marais.

Un projet comme celui-ci compte sur de nombreux partenaires. C'est pourquoi la SCÎM tient à remercier la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Attention FragÎles, le Club d'ornithologie des îles de la Madeleine, le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine et les élèves de l'école Stella-Maris de Fatima.

Il va sans dire que ce projet n'aurait pu se concrétiser sans la précieuse contribution de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, du Programme d'intendance de l'habitat du gouvernement fédéral, des Caisses populaires des Îles et de la Fondation de la faune, qui ont tous permis que l'on protège ce site essentiel pour notre riche patrimoine naturel.

La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCÎM) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de protéger les sites naturels, c'est-à-dire des terrains abritant des espèces ou des espaces d'intérêt écologique des littoraux des îles de la Madeleine. La SCÎM peut acquérir de telles étendues de terrains par achat, don, legs ou autres formes d'ententes de conservation. Elle peut également y mener des activités de recherche, de gestion, d'éducation ou d'interprétation, en plus de rendre ses activités accessibles au public. La réserve naturelle des Demoiselles, l'île Boudreau et le parc des Sillons sont de beaux exemples de milieux appartenant à l'organisme qui mettent en valeur le patrimoine naturel et culturel de l'archipel. Depuis la création de l'organisme en 1997, son réseau d'aires protégées n'a cessé d'augmenter pour atteindre 245 hectares tout récemment, et ce, grâce aux généreux donateurs et partenaires.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2018, la Fondation a accordé plus de 15 millions de dollars à 284 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à plus de 50 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels la Fondation a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

