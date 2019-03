Matthew Happyjack est nommé au conseil d'administration





VAL-D'OR, QC, le 26 mars 2019 /CNW/ - Canada - Ressources Bonterra inc. (la "Société") (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE:9BR1) est fière d'annoncer la nomination de Matthew Happyjack au sein de son conseil d'administration, suivant le départ de Richard Boulay.

« C'est avec plaisir que nous accueillons Matthew au sein du conseil » souligne le président du conseil et chef par intérim de la direction, Greg Gibson « son expérience solide en affaires, particulièrement au niveau de la gestion d'opérations, et, dans la région de Val d'Or où la Société développe présentement trois projets miniers, sera un atout important pour la Société. J'en profite également pour remercier Richard, pour sa contribution au développement de la Société.»

M. Happyjack est, depuis 2010, président de la société Air Creebec, un transporteur aérien régional ayant son siège à Val d'Or (Québec) et qui dessert plus de 16 destinations au Québec et en Ontario, en offrant des vols réguliers, nolisés et services de transport avec l'appui de ses 400 employés. Avant cela, M. Happyjack a occupé divers postes, tous en lien avec la comptabilité, la gestion et le financement d'entreprise, tout en demeurant très impliqué au sein de la Communauté Crie de Waswanipi en participant à de nombreuses initiatives visant son développement économique et oeuvres caritatives. Il est titulaire d'une maitrise en administration des affaires (MBA) de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où il a aussi complété un certificat en comptabilité. Il détient un certificat en développement économique communautaire et un certificat en gestion communautaire de l'Université Concordia. En lien avec sa nomination, M. Happyjack a reçu 200 000 options incitatives d'achat d'actions de la Société, ayant chacune un prix d'exercice de $2,00 et une durée de cinq ans, le tout sujet aux modalités du plan d'option de la Société.

La société annonce également qu'elle vient d'obtenir une option lui permettant d'acquérir un intérêt de 100% dans une propriété d'exploration minière, comprise dans un titre minier couvrant une superficie de 56 ha, située à 20 km au nord de son projet Barry dans le camp minier Urban Barry. Suivant l'entente, un paiement de 25 000 $ sera versé aux vendeurs et 10 000 actions leur seront émises. Pour exercer son option, la Société devra faire un versement supplémentaire de 50 000 $ et émettre 15 000 actions aux vendeurs, avant la première date d'anniversaire de l'entente. Cette acquisition demeure sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et tous les titres émis en lien avec celle-ci seront sujets à une période de restriction de 4 mois.

A propos de Bonterra

La Société développe en parallèle trois projets aurifères avancés; Gladiator, Barry et Moroy, tous situés dans la juridiction stable et favorable aux projets miniers, du Québec;

Plusieurs cibles importantes ont été identifiées dans le camp minier Urban Barry ;

; La Société est en voie d'augmenter la capacité de traitement de son usine, la seule usine située dans le camp Urban Barry possédant les permis requis, de 800 à 2400 tpj;

possédant les permis requis, de 800 à 2400 tpj; Une mise à jour de la ressource sur l'ensemble de ses propriétés, Gladiator, Moroy et Barry est en cours; et

La Société dispose d'une base d'actionnaires solides, qui comprend entre autres, Wexford Capital, Kirkland Lake Gold et Eric Sprott .

Mise en garde et énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité de Bonterra de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus.

