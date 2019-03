Radisson débute une mise à jour de l'estimation des ressources courantes basée sur la réinterprétation géologique complétée au projet O'Brien





ROUYN-NORANDA, Québec, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) («Radisson» ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Kenneth Williamson 3DGeo-Solution pour compléter une mise à jour de l'estimation des ressources courantes du projet O'Brien situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (« L-L-C »), à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, au Québec (Voir figure 1 et figure 2). Kenneth Williamson, géo, M.Sc. est un géologue consultant qui possède plus de 15 années d'expertise dans l'industrie minière. Il se spécialise en géologie structurale, modélisation 3D litho-structurale et en estimation de ressources minérale. Il est responsable pour la révision du modèle géologique complétée au projet O'Brien dans les derniers mois.



«La réinterprétation géologique complétée nous a permis de faire un parallèle entre le secteur des ressources courantes et celui de l'ancienne mine O'Brien, où la production historique a retourné une teneur en or phénoménale. Les connaissances géologiques acquises au cours de ce travail justifient en soi une mise à jour de l'estimation des ressources du gisement. En parallèle, notre équipe planifie la prochaine étape de croissance du projet O'Brien, consistant d'un programme d'exploration sur des cibles de forages à hautes priorités, en extension latérale et verticale des ressources courantes », commente Mario Bouchard, Président et chef de la direction.

Faits saillants du communiqué:

La mise à jour de l'estimation des ressources est anticipée en Mai 2019 , et sera basée sur la nouvelle interprétation structurale récemment complétée et démontrant une grande compatibilité avec l'information historique et la géométrie de l'ancienne mine O'Brien .



, et sera basée sur la structurale récemment complétée et démontrant une grande compatibilité avec l'information historique et la géométrie de . 16 201 mètres de nouveaux forages seront intégrés à la mise à jour l'estimation des ressources.



Le secteur de la Zone F , localisé à l'ouest du secteur des ressources courantes du projet O'Brien sera intégré lors de cette mise à jour.



, localisé à du projet O'Brien sera intégré lors de cette mise à jour. À l'intérieur du secteur des ressources courantes, la continuité verticale des vecteurs d'enrichissement connus a été identifiée par forage jusqu'à une profondeur de 550 mètres alors qu'elle s'étend jusqu'à et demeure ouverte en-dessous de 1,100 mètres pour l'ancienne mine O'Brien ayant produit 587 121 onces d'or à une teneur de 15,25 g/t Au1.

Nouveau modèle géologique litho-structural du projet O'Brien

Une présentation sommaire des travaux d'interprétation et de la révision du modèle litho-structural peut être consultée (en anglais seulement) sur le site web de la société en cliquant le lien suivant :

Voir modèle litho-structural 3D du projet O'Brien

La nouvelle interprétation structurale basée sur l'information provenant des sondages courants et historiques démontre une grande compatibilité avec l'information historique et la géométrie de l'ancienne mine O'Brien, où 90% de la production provenait du croisement d'un système de veines conjuguées (Sauvé et Trudel, 1990). Trois orientations minéralisées préférentielles dominent : EST-NORD-EST (« ENE »), EST-SUD-EST (« ESE ») et EST-OUEST (« EW »). Des vecteurs d'enrichissement, montrant une forte plongée vers l'est, ont été identifiés sur les secteurs : Zone F, 36E, Kewagama et Vintage. Ces vecteurs sont présents au croisement de veines de quartz conjuguées d'orientations ENE et ESE, et le long de l'axe des plis asymétriques qui affectent par endroits ces veines de quartz. À l'intérieur du secteur des ressources courantes, la continuité verticale des vecteurs d'enrichissement a été identifiée par forage jusqu'à une profondeur de 550 mètres alors qu'elle s'étend et demeure ouverte en-dessous 1,100 mètres pour l'ancienne mine O'Brien

Personne qualifiée

Richard Nieminen, géo., Directeur de l'exploration, agit en tant que personne qualifiée pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Kenneth Williamson, géo., M. Sc., géologue consultant, est responsable de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales, tel que définis par le règlement 43-101, et déclare qu'il a lu ce communiqué de presse et que l'information scientifique et technique présentée est conforme.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l'intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, mai 2018).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez;



Mario Bouchard

Président et chef de la direction

(819) 277-6578

mbouchard@radissonmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com .

