Peerless-AV présentera le Smart City Kiosk avec CMS et le logiciel d'analyse reposant sur l'intelligence artificielle de VSBLTY à la Digital Signage Expo de Las Vegas





PHILADELPHIE, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Smart City Kiosk que Peerless-AV présentera lors de la Digital Signage Expo (DSE) du 26 au 29 mars, orientera les projecteurs sur VSBLTY Groupe Technologies Corp. (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS), dont VisionCaptortm, le logiciel de VSBLTY leader sur le marché et DataCaptortm. Le produit issu de la collaboration entre Peerless-AV et VSBLTY sera exposé au stand Peerless-AV n°°2407 de la DSE 2019, au Las Vegas Convention Center. La conférence devrait attirer plus de 4 000 utilisateurs d'affichage dynamique, d'intégrateurs de systèmes, mais aussi des professionnels de la publicité et du marketing.

VSBLTY est un éditeur de logiciels et une société technologique de premier plan pour la vente au détail, fournissant des mesures d'audience grâce à la puissance de l'apprentissage automatique de vision par ordinateur. Son produit VisionCaptor exclusif combine des animations graphiques et des messages de marque interactifs admirablement mis au point sur tout type d'écran numérique de l'espace d'accueil client, avec FacialAnalytics, le premier du genre. La technologie de mesure de VSBLTY enregistre en temps réel les taux de fidélisation, les interactions, les émotions et les analyses comportementales.

Jay Hutton, le cofondateur et PDG de VSBLTY, a déclaré : « Dépassant la simple signalisation, notre technologie?mêlant intelligence artificielle et apprentissage automatique?permet au public d'interagir avec l'écran, d'utiliser le contenu et de vivre une expérience riche et immersive grâce à un rapport intuitif. »

En outre, Hutton a indiqué qu'avec cette technologie de pointe, le contenu des messages peut être complètement adapté à une personne en fonction de l'âge, du sexe, de l'endroit et du moment de la journée, tout en recueillant de précieuses données sur le trafic, la fidélisation, les délais d'attente et l'interaction du public.

Peerless-AV offre une large gamme de solutions d'affichage numérique, allant des bornes entièrement interactives et des déploiements complets de LED aux écrans extérieurs très résistants IP68, en passant par une infrastructure de montage entièrement fonctionnelle. Les bornes Peerless-AV sont pensées pour intégrer un haut degré d'esthétisme, afin de mettre en valeur le cadre dans lequel elles sont déployées. Nick Belcore, le directeur général adjoint de Peerless-AV, a déclaré : « Seuls les meilleurs partenaires ont été choisis pour présenter nos produits de bornes entièrement intégrées à la DSE. Le logiciel VSBLTY et VisionCaptor sont présentés dans le Smart City Kiosk du salon parce qu'ils sont un exemple parfait d'outil extrêmement puissant doté d'un large éventail de fonctionnalités, faisant de notre matériel une solution parfaitement intégrée et prête à être déployée. »

Autres actualités

VSBLTY Groupe Technologies Corp. (la « société ») a conclu une convention de services-conseils financiers (les « services consultatifs ») avec Gravitas Securities Inc. (« Gravitas ») le 21 mars 2019, en vue d'aider la société à évaluer des créneaux commerciaux futurs et d'élaborer une stratégie relative aux marchés financiers (les « services »).

Sous réserve de l'approbation préalable de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et en contrepartie des services, la société a convenu de verser à Gravitas des honoraires mensuels payables par l'émission d'un total de 349 992 actions ordinaires de la société, au prix réputé de 0,58 dollar canadien par action ordinaire, réglé chaque mois et émis trimestriellement pour une période de douze (12) mois. Le délai peut être prolongé d'un commun accord.

Les services consultatifs et l'émission de titres en vertu de ces dispositions demeurent soumis à l'approbation de la CSE. Les titres émis conformément aux services consultatifs sont soumis à une période de restriction expirant quatre mois et un jour après la date d'émission des titres.

Relations avec les investisseurs

Erin Ostrom, 604-219-6648

investor@vsblty.net

CONTACT : Linda Rosanio, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

À propos de VSBLTY (www.vsblty.net)

Basé à Philadelphie, VSBLTY (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS) est le leader mondial du Proactive Digital Displaytm, qui transforme les espaces de vente au détail et les espaces publics, ainsi que les réseaux de médias sur site grâce à un logiciel SaaS de mesure de l'audience et de sécurité, faisant appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 05:42 et diffusé par :