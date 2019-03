SNC-Lavalin confirme la décision de Codelco de mettre fin au contrat du secteur Mines et métallurgie





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce que Codelco, son client du projet du secteur Mines et métallurgie mentionné dans les communiqués de presse du 11 février et du 28 janvier 2019 a mis fin au contrat qui le liait à SNC-Lavalin et a entamé un prélèvement sur ses garanties bancaires de 42 millions $ US.

Nous sommes consternés et surpris par la décision prise par Codelco aujourd'hui. Nous étions parvenus à une entente de bonne foi le 1er février 2019 concernant l'achèvement complet du projet et la résolution rapide de notre différend concernant des enjeux non résolus et annoncés précédemment au moyen d'un processus d'arbitrage accéléré. Comme le projet arrive à sa fin, ces actions entreprises par le client mettront encore plus à risque l'achèvement définitif du projet et sa mise en service, tel qu'énoncé de bonne foi par SNC-Lavalin la semaine dernière. Nous sommes d'avis que la résiliation de ce contrat est non fondée et constitue un manquement à l'entente conclue de bonne foi par les parties prenantes. Il est à noter que Codelco a pris cette décision après que SNC-Lavalin l'ait informée ouvertement de l'état d'avancement des travaux, à sa demande. Cet état d'avancement a montré des délais dus aux conditions du chantier, qui étaient de la responsabilité de Codelco, ainsi que des travaux injustifiés et de piètre qualité réalisés par les sous-traitants principaux en construction.

En vigueur immédiatement, nous procédons à la démobilisation du site de projet et évaluons les répercussions financières et légales de la décision de Codelco. Nous préparons le processus d'arbitrage en vue de récupérer le plus possible les pertes, tel que divulguées précédemment, et qui sont imputables directement au client et à la piètre performance des sous-traitants. La Société fournira plus de renseignements lors de sa prochaine téléconférence et webdiffusion sur ses résultats trimestriels.

