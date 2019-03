Le système de caméra de sécurité sans fil Arlo Ultra 4K HDR est désormais offert partout dans le monde





La toute nouvelle série phare est conçue pour apporter l'ultime paix d'esprit grâce à une qualité audio et vidéo sophistiquée; elle est offerte à Best Buy et Amazon

SAN JOSÉ, Californie, 25 mars 2019 /CNW/ - Arlo Technologies, Inc. (NYSE : ARLO), la marque no 1 aux États-Unis1 de caméras reliées à Internet, annonce aujourd'hui la vente dans le monde entier de son système phare de caméra Arlo Ultra, et la distribution dans tout le pays aux détaillants américains comme Best Buy et Amazon. Offrant une qualité vidéo avancée 4K HDR et une vision nocturne en couleur, un aménagement sans fil, un cône d'analyse diagonal de 180 degrés, une lampe intégrée et un dispositif audio bidirectionnel clair et précis avec mécanisme antibruit sophistiqué, Ultra procure l'ultime paix d'esprit à quiconque souhaitant surveiller sa résidence ou son commerce. Le prix de vente du système à 1 caméra commence à 399,99 $ et inclut un abonnement d'un an à Arlo Smart Premier, le service d'Arlo propulsé par la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle offrant 30 jours de stockage mobile pour consigner dans le nuage informatique les enregistrements et les détections personnalisées de personnes, de véhicules, de colis, et plus encore2.

Arlo Ultra capte et diffuse une qualité vidéo 4K de la lentille à l'utilisateur grâce à un capteur d'image de pointe et au traitement HDR. Les utilisateurs pourront apprécier un niveau de détail et de clarté amélioré ainsi que la capacité d'effectuer un zoom avant lors de la lecture vidéo afin de focaliser sur des plaques d'immatriculation et des vêtements, par exemple. Disposant d'un vaste cône d'analyse diagonal de 180 degrés, Arlo Ultra offre l'un des angles de champ les plus grands de l'industrie de la caméra de sécurité sans fil, donnant aux utilisateurs davantage de souplesse pour positionner l'appareil. Une puissante lampe intégrée à DEL illumine la nuit, permettant aux utilisateurs de percevoir la couleur dans l'obscurité ou de jouir d'une vision traditionnelle en noir et blanc. Arlo Ultra porte aussi la qualité audio à un autre niveau, assurant des conversations plus précises et plus naturelles. Tirant parti de microphones doubles, Arlo Ultra est muni d'un dispositif audio bidirectionnel avec mécanisme antibruit sophistiqué qui minimise le bruit de fond et accentue celui d'avant-plan, comme la voix.

« Étant la solution de surveillance autonome la plus avancée que nous ayons jamais lancée, Arlo Ultra hausse le niveau de surveillance résidentielle intelligente et se veut un bond important dans ce domaine pour le marché autonome de la sécurité résidentielle intelligente », affirme Pat Collins, directeur général adjoint des produits Arlo. « Désormais vendu par l'entremise d'autres canaux de vente au détail, Ultra offre aux propriétaires de maisons et de petites entreprises un système commode fournissant non seulement une qualité audio et vidéo de pointe, mais aussi des capacités de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle. »

Arlo SmartHub est le coeur de la maison intelligente. Conçu avec ArloRFtm, une technologie de fréquence radio bidirectionnelle exclusive, le SmartHub apporte aux appareils Arlo une plus grande autonomie et une couverture sans fil supérieure de grande portée, assurant ainsi une communication sans tracas entre le SmartHub et les appareils Arlo.

Avec une configuration sans fil et une conception à l'épreuve des intempéries, les caméras Arlo Ultra s'installent pratiquement n'importe où, à l'extérieur comme à l'intérieur. Muni d'un support magnétique nouvellement conçu, Arlo Ultra se fixe facilement aux plafonds, aux murs, aux avant-toits, ou encore sur la surface des tables et des comptoirs. Ultra est alimenté par une batterie rechargeable nouvellement conçue et un câble de recharge magnétique. Arlo Ultra dispose aussi d'une sirène intégrée qui peut être déclenchée automatiquement par le mouvement et la détection audio, ou encore manuellement depuis l'application Arlo, pour une protection accrue.

Chaque système Arlo Ultra est assorti d'un abonnement d'un an à Arlo Smart Premier (une valeur de 119,88 $) afin d'offrir aux utilisateurs une expérience de sécurité résidentielle plus personnalisée et plus intelligente. Le service d'abonnement tire parti de la puissante technologie de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle pour relayer des avis personnalisés à la détection d'une personne, d'un animal, d'un véhicule ou d'un colis2. En sachant précisément ce qui se passe, et compte tenu du fait que les services d'urgence ont accès au e911 couvrant l'emplacement de la caméra plutôt que la zone dans laquelle se trouve l'utilisateur, les abonnés Arlo assurent une surveillance constante et peuvent aussi agir rapidement lorsqu'une urgence survient. Arlo Smart Premier comprend également l'enregistrement infonuagique de vidéoclips 1080 p ou à plus basse résolution pour une période maximale de 30 jours3. L'enregistrement vidéo de première qualité pour le stockage infonuagique des clips 4K est offert selon un abonnement additionnel; sinon, les utilisateurs peuvent stocker localement les clips 4K sans frais supplémentaires en insérant une carte microSD dans la fente du SmartHub.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le arlo.com.

À propos d'Arlo Technologies, Inc.

Arlo est le leader primé de l'industrie qui transforme la manière dont les gens font l'expérience du mode de vie connecté. L'expertise approfondie d'Arlo en matière de conception de produits, de connectivité sans fil, d'infrastructure infonuagique et de capacités de pointe sur le plan de l'intelligence artificielle vise à créer une expérience harmonieuse de maison intelligente pour les utilisateurs d'Arlo qui est facile à mettre en oeuvre et avec laquelle il est facile d'interagir sur une base quotidienne. La plate-forme infonuagique de la société fournit aux utilisateurs la visibilité, les constatations et les puissants moyens dont ils ont besoin pour contribuer à la protection des gens et des choses qui leur importent et pour demeurer en contact avec ceux-ci en temps réel, et ce, depuis n'importe quel endroit avec Wi-Fi ou connexion cellulaire. À ce jour, Arlo a lancé plusieurs catégories d'appareils connectés, intelligents et primés, dont des caméras intelligentes sans fil Wi-Fi et compatibles LTE, des sonnettes de porte audio, des interphones de surveillance avancés et des lampes de sécurité intelligentes.

©2019 Arlo Technologies, Inc. Arlo et le logo Arlo sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute autre marque et nom de produit servent uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales appartenant à leur(s) propriétaire(s) respectif(s). L'information contenue aux présentes peut changer sans préavis.

1 The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Security & Monitoring, Camera Technology: Decentralized IP Camera and Centralized IP Camera, en dollars, de janvier 2018 à décembre 2018.

2 Certaines caractéristiques Arlo Smart sont en version bêta et assujetties à des améliorations ultérieures.

3 Arlo Smart Premier comprend l'enregistrement infonuagique de vidéoclips 1080 p ou à plus basse résolution pour une période maximale de 30 jours. L'abonnement à Arlo Smart doit être renouvelé après un an afin de continuer à profiter des caractéristiques Arlo Smart, dont le stockage infonuagique.

