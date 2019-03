Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto





TORONTO, le 25 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant l'atténuation des inondations et des tempêtes à Toronto et dans la région de York en présence de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, du député Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Monsieur le Maire de Toronto, John Tory, et de Monsieur le Maire de la Ville de Markham, Frank Scarpitti, au nom de Wayne Emmerson, président et premier dirigeant de la région de York.

Date : Mardi 26 mars 2019



Heure : 11 h HAE



Lieu : Parc Memorial

340, Chaplin Crescent

North York (Ontario)





(À l'extérieur si le temps le permet, sinon à l'intérieur de l'aréna

commémoratif Larry Grossman Forest Hill.)

