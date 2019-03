Investissements routiers et aéroportuaires 2019-2021 - Plus de 161 M$ seront investis dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine





CAP-AUX-MEULES, QC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la liste de tous les projets routiers et aéroportuaires du ministère des Transports dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour les années 2019-2021.

La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Les projets annoncés, qui visent à agir concrètement sur l'état des infrastructures, totalisent des investissements de 161 066 000 $ dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Contrairement aux années antérieures, le gouvernement du Québec opte pour la transparence en rendant public l'ensemble des projets pour lesquels :

des travaux sont prévus en 2019-2020;

des activités de préparation sont prévues en 2019-2020 dans l'objectif de démarrer des travaux en 2020-2021.

Citations :

«?En investissant massivement comme nous le faisons aujourd'hui dans le réseau routier et le réseau aéroportuaire, notre gouvernement contribue à améliorer et à maintenir nos infrastructures. Contrairement à la pratique des anciens gouvernements, nous misons désormais sur la transparence dans les investissements routiers. Cela permettra aux citoyens d'avoir un regard complet sur la totalité des projets pour lesquels des travaux sont prévus au cours des deux prochaines années et d'obtenir une reddition de comptes du Ministère.?»

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec au développement économique et à la vitalité de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Avec ces investissements, nous offrons aux gens d'ici des infrastructures qui, par leur efficacité et leur sécurité, rehaussent leur qualité de vie dans leurs déplacements de tous les jours. Notre gouvernement entend aussi continuer à être attentif aux besoins des municipalités de la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :

65 506 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des chaussées en bon état;



43 112 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des structures en bon état;



51 932 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer un réseau efficace et sécuritaire.

Parmi les projets, mentionnons :

la reconstruction de la route 132 à Chandler. Un projet qui consiste à corriger le tracé entre les quartiers de Newport et de Pabos Mills , et qui permettra d'améliorer la sécurité routière dans ce secteur;

et de , et qui permettra d'améliorer la sécurité routière dans ce secteur;

la réfection du pont Henri-A.-Leblanc situé sur le boulevard Perron Est au-dessus de la petite rivière Cascapédia.

L'annonce inclut également des investissements pour la réalisation de projets aéroportuaires.

Notons que 281 000 $ du montant global investi en 2019-2021 proviennent des partenaires de la région.

Liens connexes :

La liste complète est disponible sur le site Web du ministère des Transports.

