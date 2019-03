Louis Vachon prendra la parole à la 17e Conférence annuelle sur les services financiers de Financière Banque Nationale





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada (TSX: NA), prendra la parole à la 17e Conférence annuelle sur les services financiers de Financière Banque Nationale à Montréal, le 27 mars 2019, de 8 h 30 à 8 h 55 (HAE).

La webdiffusion sera accessible à la page « Présentations et événements » du site Web de la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

