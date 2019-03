Investissements Manuvie annonce des changements aux gestionnaires de portefeuille de deux fonds





TORONTO, le 22 mars 2019 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui, à l'égard du Fonds mondial d'infrastructures Manuvie et de la Catégorie mondiale d'infrastructures Manuvie (les « Fonds »), pour lesquels Brookfield Public Securities Group LLC (« Brookfield PSG », auparavant connue sous le nom Brookfield Investment Management Inc.) agit à titre de sous-conseiller, les changements suivants :

Craig Noble a été promu chef de la direction, Placements alternatifs, de Brookfield Asset Management (« Brookfield ») et quittera ses fonctions de gestionnaire de portefeuille des Fonds avant la fin du troisième trimestre.

a été promu chef de la direction, Placements alternatifs, de Brookfield Asset Management (« ») et quittera ses fonctions de gestionnaire de portefeuille des Fonds avant la fin du troisième trimestre. Avec prise d'effet immédiate, Tom Miller a été nommé cogestionnaire de portefeuille des Fonds.

a été nommé cogestionnaire de portefeuille des Fonds. Leonardo Anguiano continuera d'exercer ses fonctions de cogestionnaire de portefeuille des Fonds.

Le nouveau rôle de Craig Noble comprendra la surveillance des activités générales de placement alternatif de Brookfield. Ce rôle étendu lui permettra de continuer à superviser Brookfield PSG. Au sein du comité de placement, M. Noble continuera de participer au processus de placement dans le secteur des infrastructures, en offrant le même niveau de soutien macroéconomique qu'au cours des dernières années.

Tom Miller compte neuf ans d'expérience dans le secteur et est un directeur au sein de l'équipe des titres du secteur des infrastructures de Brookfield PSG. M. Miller a occupé le poste de cogestionnaire de portefeuille dans d'autres stratégies du secteur des infrastructures chez Brookfield PSG au cours des dernières années. Avant de se consacrer à ses fonctions de gestionnaire de portefeuille, il couvrait les titres du secteur des infrastructures nord-américain, en mettant l'accent sur les sociétés en commandite cotées en bourse et le secteur des infrastructures de l'énergie. Avant d'entrer au service de Brookfield en 2013, il a travaillé chez FactSet. M. Miller est un analyste financier agréé et est titulaire d'un baccalauréat en sciences de la Indiana University.

Leonardo Anguiano compte 21 ans d'expérience et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des titres du secteur des infrastructures de Brookfield PSG. Avant de se consacrer à ses fonctions de gestionnaire de portefeuille, il couvrait les titres du secteur des infrastructures européen, en mettant l'accent sur les secteurs des infrastructures hydrauliques, de transport et de l'énergie. Par le passé, M. Anguiano a acquis de l'expérience en placement dans le secteur des infrastructures, tant hors bourse qu'en bourse. Il est titulaire d'une maîtrise en philosophie de la Cambridge University et d'un baccalauréat en sciences de la London School of Economics.

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. Investissements Manuvie est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle propose avec ses sociétés affiliées une grande variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats de fonds distincts, des fonds communs et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 décembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (794 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,0 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

