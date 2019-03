iPinYou s'associe à Weibo pour fournir une solution publicitaire plus intégrée sur les plateformes sociales et de programmation





WASHINGTON, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- iPinYou , la plus importante plateforme de programmation de Chine, s'est récemment associée à Weibo pour intégrer son inventaire de données et des médias grand public chinois dans sa plateforme de programmation. Cette intégration aide les marques internationales à s'y retrouver et à appréhender le panorama médiatique complexe de la Chine et à s'assurer une efficacité optimale des publicités. Grace Huang, la fondatrice et PDG d'iPinYou, a déclaré : « iPinYou accorde une grande valeur à l'intégration avec la plateforme de gestion des données de Weibo. La plateforme, du fait ses caractéristiques sociales et d'hébergement de l'information, permet à iPinYou d'assurer à ses clients une solution publicitaire plus intégrée en vue d'accroître l'efficacité du marketing. »

Les médias sociaux évoluent rapidement en Chine et le paysage est différent de celui des sociétés occidentales. Baidu, Alibaba et Tencent (BAT) dominent presque tous les aspects de l'Internet chinois, les activités de base allant de la recherche sur le Web aux médias sociaux. L'oligopole des médias numériques de BAT sous-tend un processus de consommation univoque en Chine, exigeant des solutions d'achat média plus élaborées pour les marques étrangères.

Les médias sociaux présentent des avantages uniques, pouvant aider les marques à attirer un nouveau public. Les internautes chinois sont très connectés et s'investissent dans des communautés sociales virtuelles ; iPinYou s'est associé à Weibo pour aider les marques à établir un contact avec eux. Leur plateforme de gestion des données permet aux annonceurs de mieux cibler leur public en fonction de la façon d'agir des utilisateurs sur les médias sociaux, y compris les actions reposant sur les comptes, les adeptes des marques et les hashtags. Les publicités diffusées sur la plateforme sont affichées dans des formats uniques, comme leurs neuf carrés publicitaires et sont intégrées à des liens profonds pour rediriger les clients vers l'application de l'entreprise.

Le reciblage de nouveaux publics prospectés est déterminant pour les annonceurs en vue d'accroître l'efficacité du marketing et d'assurer un bon retour sur investissement. iPinYou a aidé un client étranger spécialisé dans le commerce électronique à recibler les acheteurs pour les amener à son application mobile au moment de terminer leurs achats. Cette campagne a assuré 3,5 fois plus de retour sur investissement publicitaire que les campagnes classiques de remarketing de portail. iPinYou a collaboré avec les annonceurs pour mieux identifier les marques d'intérêt et les intention d'achat des consommateurs, grâce à l'intégration de l'API ou au suivi par une tierce partie, permettant le post-accompagnement des activités des applications mobiles, mais aussi en fournissant des informations aux clients. Ce type de solutions intégrées de données et de médias aide les marques à établir un contact et à conquérir un public précis sur plusieurs canaux et aide les spécialistes du marketing à atteindre leurs objectifs en la matière.

Grâce à la plateforme programmatique globale d'iPinYou et aux capacités intégrées des médias sociaux, les spécialistes du marketing peuvent maximiser le rendement de leurs investissements publicitaires et accroître l'efficacité générale du marketing.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter iPinYou, international@ipinyou.com

