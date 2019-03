Budget du Québec 2019 - Un budget qui répond à plusieurs attentes de la métropole, mais qui rate la cible en transport





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est satisfaite de constater que plusieurs des attentes de la métropole sont au rendez-vous dans ce budget du gouvernement du Québec 2019. Par contre, la mairesse déplore la part des investissements réservée aux transports en commun et rappelle que pour relever le défi des changements climatiques, c'est un virage qu'il faut entreprendre.

« Bien que ce budget réponde à plusieurs attentes de la Ville de Montréal, notamment en matière d'habitation, de revitalisation de l'est de l'île et de culture, je déplore que le gouvernement manque le train du transport durable. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de planifier les prochaines mesures pour désengorger le réseau routier, responsable de 43% des émissions de gaz à effet de serre », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

HABITATION

2019 est une année importante en matière d'habitation pour Montréal. Il faut donc souligner les efforts importants consentis par le gouvernement du Québec pour permettre à Montréal de combler l'arriérage en habitation par l'entremise des 72,8 M$ annoncés, qui permettront d'accélérer la cadence pour réaliser des projets qui répondront aux besoins des Montréalais et des Montréalaises.

L'administration s'attend toutefois à ce que le gouvernement aborde la question du financement qui sera nécessaire pour réaliser de nouveaux projets en habitation. C'est en identifiant le financement dès aujourd'hui que nous pouvons planifier pour demain.

EST DE MONTRÉAL

En ce qui concerne l'est de Montréal, les 100 millions de dollars annoncés pour décontaminer constituent une bonne première étape pour la mise en valeur et la revitalisation des anciens espaces industriels.



CULTURE ET ATELIERS D'ARTISTES

L'Administration remercie le gouvernement d'avoir pris au sérieux la question des ateliers d'artistes, comme le démontre la somme de 25 millions qui est prévue sur 5 ans, qui permettra de continuer à faire rayonner Montréal en tant que métropole culturelle.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le gouvernement du Québec démontre son sérieux dans la question de la gestion des matières résiduelles, avec des investissements de 20 M$ pour la modernisation des centres de tri, ainsi qu'une somme de 276 M$ allouée au projet de construction d'usines de biométhanisation et de compostage.

UN OUBLI DE TAILLE: LE TRANSPORT COLLECTIF

Il faut noter avec regret la diminution de la part du transport collectif dans les investissements en transport au PQI, de 31 % à 27 %, une tendance qui n'emprunte pas la bonne direction en matière de lutte aux changements climatiques et qui s'éloigne des objectids de la Politique de mobilité durable. En effet, rappelons que le problème principal en matière d'émission de GES provient du secteur des transports, qui compte pour 43% de nos émissions, en augmentation de 22% depuis 1990.

Si le ratio d'investissements entre le transport routier et le transport collectif était plus équilibré, il serait possible d'arriver à une planification cohérente des projets sur tout le territoire de la région métropolitaine.

Au cours des prochaines années, il sera impératif de prendre les moyens nécessaires pour poursuivre la transformation de Montréal et de relever les grands défis auxquels nous faisons face. Le gouvernement du Québec pourra toujours compter sur l'appui de Montréal pour y arriver.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

