Budget du Québec - La Couronne-Sud salue un budget à la hauteur des attentes et invite le gouvernement à accélérer le pas pour répondre aux besoins de mobilité





SAINT-CONSTANT, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le budget 2019-2020 déposé aujourd'hui par le ministre des Finances et député de Groulx, Monsieur Éric Girard, contient plusieurs bonnes nouvelles pour les 40 municipalités de la Couronne-Sud de Montréal, notamment parce que la question de la fluidité sur l'autoroute 30 y est abordée de front. La Table des préfets et élus de la Couronne-Sud ne peut que s'en réjouir.

« Le gouvernement du Québec semble maintenant vouloir s'attaquer de manière sérieuse au flagrant problème de congestion qui sévit sur l'autoroute 30 depuis trop longtemps », a indiqué

M. Jacques Ladouceur, président de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud. « Nous sommes également très heureux de constater sa volonté d'intégrer la portion située entre les autoroutes 10 et 15 dans sa recherche de solutions pour désengorger le secteur et souhaitons réitérer notre détermination à travailler main dans la main avec lui pour y parvenir », a ajouté Monsieur Ladouceur.

La Couronne-Sud se réjouit de la mise à l'étude de plusieurs projets structurants pour la région métropolitaine, notamment l'implantation d'un mode de transport lourd dans l'axe du boulevard Taschereau, mais invite le gouvernement à poursuivre sa réflexion en ce qui concerne la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, dans le but d'y intégrer un mode de transport collectif plus structurant pour ce secteur. « La Couronne-Sud est intiment liée à ses voisins de l'agglomération de Longueuil et de Montréal. En ce sens, toutes les occasions d'améliorer la fluidité entre nos territoires doivent être saisies. Pour ce faire, il faudra qu'une part significative du Fonds vert soit réservée aux transports collectifs. Les municipalités souhaitent faire partie de la solution et lutter contre les changements climatiques, mais l'enjeu du financement devra être mis sur la table, idéalement plus tôt que tard », a fait valoir Monsieur Ladouceur.

À propos

La Couronne-Sud est l'un des cinq secteurs formant la Communauté métropolitaine de Montréal. Représentant 40 des 82 municipalités et touchant six MRC, elle prend position notamment sur les enjeux de mobilité, de transport, de développement économique, d'aménagement du territoire, d'environnement et de gestion des matières résiduelles. Par l'entremise de ses représentantes et de ses représentants, la Table défend et fait connaitre les consensus et positions stratégiques dont elle se dote auprès des diverses instances, tant sur l'échiquier métropolitain qu'auprès des gouvernements du Québec et du Canada.

SOURCE Table des préfets et élus de la Couronne Sud

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 18:24 et diffusé par :