Budget provincial 2019 : reconnaissance des besoins de santé des personnes vulnérables





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se réjouit de l'accroissement de l'investissement de 801 M$ attribué à de nouvelles ressources à la santé et aux services sociaux pour tous, surtout à l'intention des populations plus vulnérables, dont les aînés et les jeunes. Par ailleurs, l'OIIQ accueille favorablement les 40 M$ destinés à consolider la présence des infirmières praticiennes spécialisées dans le réseau. Il s'agit là d'une reconnaissance manifeste de leur expertise et de leur contribution à l'amélioration de l'accès aux soins de santé.

Soins directs à la population

En tant qu'ordre professionnel, nous nous montrons très favorables à l'injection d'une somme de 215 M$ servant à l'amélioration des conditions d'exercice du personnel soignant dans les CHSLD et les hôpitaux. « Nous nous réjouissons de constater qu'un effort est consacré à l'embauche d'infirmières et d'infirmiers afin de réduire leur surcharge de travail, mais rappelons que ce gain doit s'accompagner des ressources nécessaires pour soutenir les bonnes pratiques cliniques en soins infirmiers et permettre l'utilisation optimale de leurs compétences et de leur champ d'exercice. C'est seulement ainsi que nous serons à même d'atteindre des résultats », affirme Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Nous aurions souhaité voir des sommes allouées à la mise en oeuvre d'un plan d'action pour abolir le temps supplémentaire obligatoire et un engagement gouvernemental fort à cet effet. L'OIIQ réitère son entière collaboration au MSSS en vue de trouver des solutions durables en cette matière.

Soins à domicile pour les aînés

L'OIIQ accueille favorablement l'ajout de trois millions d'heures, par rapport à l'exercice 2017-2018, dans le but de combler les besoins en soins à domicile et de venir en aide aux aînés et aux personnes en perte d'autonomie, de sorte que leurs besoins de plus en plus complexes soient satisfaits. Nous sommes particulièrement ravis de l'allocation de ressources au maintien ainsi qu'aux soins à domicile, qui comportent plusieurs avantages, maintes fois démontrés, pour les aînés et leurs proches aidants.

L'ouverture de 900 lits et places d'hébergement supplémentaires dans les CHSLD, qui se traduit par l'investissement d'une somme de 70 M$ de plus pour assurer la transition vers les « maisons pour aînés », est une solution de remplacement au domicile, pour les aînés en très grande perte d'autonomie, visant à bonifier les soins et les services, mais surtout, à améliorer leur sécurité et leur qualité de vie. Rappelons néanmoins que cette mise en oeuvre ne mentionne pas la composition des effectifs et de l'équipe soignante. L'OIIQ rappelle l'importance d'instaurer des indicateurs de suivi et de résultats sensibles aux soins infirmiers dans ce contexte.

