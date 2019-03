Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale





Le 21 mars, au Canada et partout dans le monde, on souligne la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, rappelons-nous qu'il nous incombe de lutter contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination.

Au Canada, la diversité fait notre force.

De récents incidents au pays et à l'étranger nous montrent bien qu'aucune communauté n'est à l'abri des discours haineux. Le racisme et la discrimination alimentent la peur, nous divisent et nous diminuent. Ils demeurent bien réels pour de nombreux Canadiens. Encore aujourd'hui, les Autochtones, les Noirs, les personnes racialisées et les minorités religieuses sont la cible de crime haineux.

Notre gouvernement tient à promouvoir un Canada où chacun peut participer pleinement et de façon égale à la vie économique, culturelle, sociale et politique du pays. L'an dernier, nous avons consacré 23 millions de dollars au renforcement de communautés diverses et au soutien de mesures pour enrayer le racisme.

Dans notre budget de 2019, nous investirons 45 millions de dollars supplémentaires en faveur de la création d'une nouvelle stratégie contre le racisme. Au coeur de cette stratégie, un secrétariat de lutte contre le racisme pangouvernemental s'emploiera à cerner des occasions, à coordonner des activités et à collaborer avec nos communautés diverses.

En célébrant notre diversité et en misant sur notre force collective, nous poursuivons notre travail afin que le Canada adhère pleinement aux valeurs que sont l'inclusion et la compréhension mutuelle. J'invite tous les Canadiens à unir leurs efforts afin de préparer un avenir plus positif et inclusif pour nos communautés, notre pays et le monde entier. Nous devons continuer à lutter contre le racisme, et c'est ce que nous ferons, ensemble.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 12:23 et diffusé par :