Toys"R"Us Canada annonce un partenariat majeur avec les Blue Jays de Toronto

TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Toys"R"Us Canada, la destination de choix en matière de jouets et d'articles pour bébé, se joint aujourd'hui aux Blue Jays de Toronto en tant que commanditaire officiel; un accord national de trois ans qui comprend des activités familiales amusantes, des célébrations d'anniversaires et des promotions clés de marketing. Le partenariat cherche à créer des engagements significatifs avec les enfants et les familles.

« Nous sommes ravis en tant qu'autorité en matière de jouets et d'articles pour bébé au Canada de nous associer aux Blue Jays de Toronto pour les trois prochaines saisons de baseball et de créer des expériences amusantes et interactives primant le jeu pour les enfants et leurs familles, a déclaré Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada. Il existe une formidable synergie entre notre marque et les Blue Jays du fait que nous nous efforçons tous deux de créer des moments de joie pour les familles. C'est un partenariat qui donnera vie à notre vision du jeu étant un droit pour les enfants partout au pays. »

Tout au long des saisons, les enfants et les familles qui assisteront aux matchs à domicile des Blue Jays pourront profiter d'un espace d'amusement familial de Toys"R"Us Canada, proposant des activités uniques et interactives sur le thème de la famille. Il y aura également des activités festives de plein air de Toys"R"Us Canada lors de certains matchs d'été ainsi que des visites régulières de Geoffrey la girafe, mascotte de Toys"R"Us Canada, qui pourrait bien justement faire ses débuts au baseball.

Toys"R"Us Canada jouera un rôle majeur dans la fête d'anniversaire d'ACE, participant à la célébration de l'anniversaire de la mascotte des Blue Jays au cours d'une fin de semaine en juillet. Elle soutiendra également une fête d'anniversaire exclusive pour les membres du club Jr. Jays, ainsi que des visites de mascottes dans des magasins Toys"R"Us Canada chaque saison.

« Nous sommes heureux et fiers de travailler avec Toys"R"Us Canada pour aider à nouer des liens avec les familles et les jeunes fans des Blue Jays au Centre Rogers et partout au Canada. Nous savons que ce sera un partenariat qui offrira de nouvelles expériences enrichies à nos fans », a déclaré Mark Ditmars, vice-président, Partenariats d'entreprises, Blue Jays de Toronto.

Le parrainage comprend également des activités de marketing clés pour Toys"R"Us Canada, notamment de l'affichage derrière le marbre, des campagnes de médias numériques, des campagnes de médias sociaux pour l'anniversaire des joueurs, des primes durant les matchs et des encarts-cadeaux spéciaux pour les membres du club Jr. Jays.

Toys"R"Us Canada et les Blue Jays continueront de développer leur partenariat au cours des prochaines saisons afin d'offrir de nouvelles expériences excitantes aux amateurs de baseball de tout le Canada.

Pour plus de renseignements sur Toys"R"Us Canada, visitez toysrus.ca.

Restez à l'affut des activités et événements avec les Blue Jays de Toronto et Toys"R"Us Canada en suivant Toys"R"Us Canada sur Facebook , Instagram et Twitter .

-Au jeu, Canada!-

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada ») : Depuis 1984, Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers ses 82 magasins au pays, son magasin éphémère à Guelph en Ontario et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.

