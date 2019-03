L'APM et LOGISTEC augmenteront la capacité de manutention de conteneurs au port de Montréal





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) et LOGISTEC sont heureux d'annoncer que le terminal Viau, où sont manutentionnés annuellement quelque 350?000 conteneurs, fera l'objet d'une nouvelle phase de travaux afin d'augmenter sa capacité de manutention. Cette 2e phase vient poursuivre et compléter le plus récent terminal à conteneurs au Port de Montréal, dont la 1re étape s'était achevée en 2016.

Fort d'une 5e année record consécutive, d'une croissance constante dans ses divers domaines d'activités et d'une hausse de 9 % dans le secteur du conteneur, avec 1,7 million de conteneurs EVPs (équivalents vingt pieds) manutentionnés en 2018, le Port de Montréal est plus que jamais une plaque tournante de commerce mondial.

C'est pourquoi les équipes de direction de l'APM et LOGISTEC (à travers Termont Montréal inc., opérateur du terminal) ont pris la décision de mettre en branle la dernière phase du terminal Viau qui connaît un tel succès qu'il s'approche rapidement de sa pleine capacité, tout comme le Port de Montréal dans son ensemble.

Accueillir la croissance

Cette nouvelle phase permettra d'ajouter?250?000 conteneurs EVP supplémentaires à la capacité actuelle du terminal Viau, portant celle-ci à 600?000 conteneurs EVP.

Le projet permettra au Port de Montréal d'accueillir la croissance anticipée du secteur des conteneurs et d'atteindre à court terme sa capacité maximale sur l'île de Montréal, soit 2,1 millions de conteneurs EVP. Les effets positifs de l'Accord économique et commercial global (AECG) sur les trafics de marchandises, l'internationalisation croissante des marchés et la vitalité économique régionale et nationale font partie des facteurs qui expliquent cette dynamique positive, qui ne montre aucun signe d'essoufflement.

Les travaux s'échelonneront de septembre 2019 à décembre 2020 et comprendront principalement les éléments suivants : installation de pieux, travaux ferroviaires, compaction dynamique des sols, infrastructures souterraines, fondation et pavage. Tout au long des travaux, conformément à l'engagement pris par l'APM et Termont Montréal inc. lors des consultations publiques sur le projet menées en 2015, des mesures d'atténuation seront mises en place afin de réduire les inconvénients auprès des communautés avoisinantes. Il est notamment prévu d'appliquer des abat-poussières afin de prévenir ou diminuer la propagation de poussière et de munir les équipements à moteur de silencieux performants.

Lorsqu'il fonctionnera à plein rythme, le terminal Viau générera 2500 emplois directs et indirects, ainsi que 340 M$ en retombées économiques. Le terminal utilise de nouvelles technologies et continuera de le faire, notamment l'électrification de certaines composantes et l'utilisation d'équipements intégrant des alarmes de recul à larges bandes, pour réduire au minimum l'impact sonore des activités de manutention.

Un travail de collaboration

Le terminal Viau, dont la phase finale est annoncée aujourd'hui, est réalisé notamment grâce aux investissements importants de trois partenaires : l'APM, LOGISTEC et le gouvernement fédéral.

LOGISTEC Corporation a, pour sa part, annoncé que Termont Montréal inc. investira 30 millions de dollars dans la phase finale de ce projet d'infrastructure clé, qui permettra également le développement et la croissance des services de la 2e plus grande ligne maritime au monde, MSC, partenaire de longue date de Termont Montréal inc. et du Port de Montréal.

«?L'augmentation de la capacité du terminal arrive au bon moment pour nous. Nous acclamons cette annonce qui assure la croissance à venir de nos services à Montréal?», a déclaré Sokat Shaikh, président-directeur général de MSC Canada. «?MSC connaît une croissance importante de plus de 10 % chaque année depuis cinq ans. Cette capacité additionnelle au terminal Viau soutiendra la croissance pendant les deux prochaines années. Il faudra ensuite passer à la prochaine étape?».

Madeleine Paquin, présidente de Termont Montréal inc., a ajouté : «?Le Port de Montréal est une plaque tournante et un point d'ancrage de notre réseau. En tant que partenaires stratégiques de MSC, nous sommes ravis de collaborer avec le Port de Montréal et de soutenir son expansion. Ce projet réaffirme notre engagement envers Montréal et notre volonté de faire preuve d'efficacité et de fiabilité en tant que porte d'entrée stratégique du commerce canadien. Nous sommes très heureux de bénéficier de l'appui du gouvernement du Canada pour continuer à faire progresser le développement de Montréal. Depuis la signature de l'AECG entre le Canada et l'Union européenne, les exportateurs et les importateurs ont déjà pleinement exploité le nouvel accès aux marchés. L'avenir est prometteur pour Montréal?!?»

«?La collaboration est au coeur de nos processus d'affaires et l'annonce d'aujourd'hui en fait foi, a indiqué Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'APM. Nous sommes heureux de pouvoir compléter le projet de terminal Viau, signe d'une croissance constante du marché du conteneur à Montréal et, pour ce faire, de pouvoir compter sur l'engagement de nos précieux partenaires qui sont impliqués dans ce projet depuis le tout début, soit le gouvernement du Canada et LOGISTEC.?»

Préparer l'avenir

Ces travaux visant à compléter le terminal Viau concluront le développement possible d'espaces pour la manutention de conteneurs sur l'île de Montréal.

L'APM travaille donc à préparer l'avenir à plus long terme de la dynamique de marché du conteneur de Montréal, un secteur synonyme de retombées économiques majeures et qui est au coeur des activités de plus de 6300 entreprises du Grand Montréal. Le prochain jalon-clé du plan stratégique de développement de l'APM est le grand projet de terminal à conteneurs à Contrecoeur, dont certaines étapes majeures sont en cours de réalisation ou de finalisation : processus environnemental, structure financière, ingénierie et design, négociations pour l'opération, etc. La mise en service est prévue en 2023-2024.

«?Avec la finalisation du terminal Viau et le grand projet de terminal Contrecoeur, le Port de Montréal travaille activement à accueillir la croissance du marché des conteneurs pour les années à venir. Il renforce ainsi son rôle stratégique au coeur de la chaîne logistique de Montréal et continue d'agir comme moteur de développement économique et de création d'emploi au bénéfice du Grand Montréal, du Québec et du Canada?», a ajouté Mme Vachon.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal, LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 37 ports et 61 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. Elle offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet de la société à www.logistec.com.

