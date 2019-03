Déclaration du premier ministre à l'occasion de Norouz





OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Norouz :

« Au moment où l'hiver laisse place au printemps et une nouvelle année commence, nous nous joignons aux communautés perses, afghanes, kurdes, zoroastriennes, bahá'íes, ismaéliennes et d'Asie centrale au Canada et à travers le monde pour célébrer la fête de Norouz.

« Cette fête marque l'arrivée du printemps et du Nouvel An du calendrier perse. Norouz, qui signifie "nouveau jour", réunit familles et amis autour de la table des Haft sîn depuis des millénaires. C'est une occasion de célébrer, de partager un repas festif et d'apprécier les cadeaux de la vie.

« À travers le monde, des millions de personnes profitent de cette occasion pour réfléchir à l'année qui vient de s'écouler et partager leurs espoirs pour une année paisible et harmonieuse. Pour les bahá'ís, Norouz est un jour saint, qui marque la fin de 19 jours de jeûne et le début d'une nouvelle année dans le calendrier bahá'í.

« Norouz nous rappelle que l'inclusion et le respect de la diversité représentent notre plus grande force. Aujourd'hui, nous prenons le temps de remercier les nombreuses communautés qui observent Norouz. Elles continuent d'apporter des contributions importantes pour bâtir un Canada meilleur.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent Norouz. Que la nouvelle année vous apporte joie et prospérité.

« Har Ruz etan Nowrouz, Nowruz etan Pyrouz. »

