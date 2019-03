Le comité du Sunhak Peace Prize ouvre les candidatures du 4e Sunhak Peace Prize, de mars à mai 2019





Appel à candidatures pour le 4 e Sunhak Peace Prize

Période de dépôt des candidatures : de mars à mai 2019

SÉOUL, Corée du Sud, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Sunhak Peace Prize récompense des particuliers ou des organisations qui ont contribué de manière significative à la paix et au bien-être des générations futures à travers le monde. Le prix met l'accent sur trois principaux domaines dans l'évaluation des candidats : le développement humain durable, la résolution de conflits et la conservation écologique. Les lauréats sont sélectionnés tous les deux ans par un comité international et reçoivent un prix d'un million de dollars.

Le Dr Hak Ja Han Moon a créé le Sunhak Peace Prize pour perpétuer l'héritage et la vision du révérend Dr Sun Myung Moon, qui a fondé la Fédération des familles pour la paix et l'unification mondiales et a dédié sa vie à la promotion de la paix dans le monde, cherchant à construire un monde où l'humanité vivrait en harmonie. La première récompense a été décernée en 2015 et la 4e cérémonie aura lieu en 2020, pour célébrer le centenaire de la naissance du fondateur, le révérend Dr Sun Myung Moon.

Admissibilité :

les particuliers et les organisations ayant apporté leur contribution dans les domaines du développement durable, de la résolution de conflits ou de la conservation écologique ;

les particuliers ou les organisations qui auront permis d'améliorer les vies de personnes de différentes nationalités, religions ou cultures, au nom de la paix.

Les postulants doivent préparer le formulaire de mise en candidature et les documents à l'appui, décrivant en détail leurs réalisations, et le soumettre au secrétariat du Sunhak Peace Prize avant le 31 mai.

Le comité du prix choisira le ou les lauréats finaux du Sunhak Peace Prize en octobre 2019 et annoncera leur ou leurs noms peu de temps après. La cérémonie de récompense se tiendra en février 2020, en Corée du Sud. Le formulaire de candidature peut être téléchargé sur le site Web officiel (sunhakpeaceprize.org).

En 2015, les lauréats du premier Sunhak Peace Prize ont été M. Anote Tong, ancien président du Kiribati et le Dr Modadugu Vijay Gupta, qui a augmenté significativement la productivité dans le secteur de la pêche grâce au développement des méthodes d'aquaculture.

Le deuxième prix, en 2017, portait sur la crise mondiale des réfugiés et a été décerné au Dr Gino Strada, un chirurgien italien, et au Dr Sakina Yacoobi.

En 2019, le dernier Sunhak Peace Prize était centré sur la paix et le développement en Afrique. Les lauréats ont été le Dr Adesina, président de la Banque africaine de développement et Waris Dirie, qui a créé la fondation Desert Flower.

Contact :

Secrétariat du comité du Sunhak Peace Prize

sunhakpeaceprize@gmail.com

TÉL. : +82-2-3278-5158, FAX : +82-02-3278-5198

