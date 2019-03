Borgun, l'un des processeurs de paiement les plus à la pointe d'Europe, signe un accord avec novae, une entreprise de technologie financière et de technologie pour les assurances, afin d'accélérer sa transformation numérique





novae et Borgun vont conjointement créer des solutions pour donner aux banques et aux commerçants un plus grand nombre d'options de paiement et de fidélisation et améliorer celles-ci, tout en renforçant l'expérience client

REYKJAVIK, Islande, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Borgun, un processeur de paiement et acquéreur traitant les paiements des commerçants, basé en Europe, a signé un accord avec l'entreprise de technologie financière (fintech) et de technologie pour les assurances (insurtech) novae, destiné à soutenir sa transformation numérique.

Borgun et novae visent à créer conjointement des solutions dans un cadre de capacité numérique (DCF pour digital capability framework) développé par novae qui tire parti des paiements invisibles, des devises numériques, des avantages intégrés liés aux voyages, des paiements « push » (paiement amorcé par le client) et d'autres technologies visant à améliorer et augmenter le nombre des options de paiement et de récompense pour la clientèle de banques et de commerçants de Borgun, tout en renforçant l'expérience client.

Le DCF sera doté d'une plate-forme de fidélisation pensée pour l'utilisateur, universelle, transfrontalière, entièrement numérique et mobile par essence, qui permettra aux clients des banques et aux commerçants d'échanger des points n'importe quand, n'importe où (en ligne et en magasin), à partir de n'importe quel dispositif (mobile, de bureau ou de technologie mettable) et en utilisant n'importe quel moyen de paiement (crédit, débit, points ou paiement fractionné).

« Le partenariat conclu avec novae donne à Borgun l'occasion de se réjouir à l'idée de tirer parti des outils en ligne et mobiles qui feront passer les avantages pour le client et l'expérience client à un autre niveau », a déclaré Sæmundur Sæmundsson, PDG de Borgun.

« novae est heureuse d'avoir l'opportunité de travailler avec un acteur de premier plan du secteur tel que Borgun et de l'accompagner dans sa transformation numérique », a déclaré Sergio Arana, PDG de novae et responsable des projets.

Grâce à la solution de paiement unique et intelligente de novae sur une plate-forme de paiement invisible et sécurisée, les clients de Borgun seront en mesure de gérer les récompenses sous forme de devises numériques pouvant être utilisées seules ou en association avec d'autres méthodes de paiement, comme les cartes de crédit ou de débit enregistrées sur la plate-forme, afin d'effectuer des paiements en ligne et sans contact dans les magasins, dans le monde entier.

« Borgun a l'intention de tirer parti de la solution puissante que novae est en train de créer avec nous non seulement en Islande, mais aussi au Royaume-Uni, en Hongrie, en République tchèque et sur d'autres marchés où notre entreprise exerce ses activités », a déclaré Pétur Fridriksson, directeur général des services de cartes et du développement commercial chez Borgun.

« L'alliance de novae avec Borgun est très stimulante, et cela ne fait que commencer. L'Islande sera notre porte d'entrée vers notre expansion dans toute l'Europe », a déclaré Adriana P. Sanchez Krieger, responsable de l'Europe chez novae.

Pour finir, en intégrant les capacités d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, la plate-forme de novae permettra à Borgun de mieux comprendre les interactions et les comportements d'achat de ses clients pour proposer de façon très dynamique des offres toujours plus pertinentes.

Tirant parti de la technologie Hum/bot (interaction entre l'être humain et le bot) de novae, Borgun combinera en toute transparence les interactions des clients fonctionnant avec l'intelligence artificielle dans lesquelles la vitesse est la priorité avec les interactions humaines lorsqu'elles seront préférées, tout en offrant un support aux clients dans les canaux de messagerie qu'ils utilisent au quotidien.

À propos de Borgun

Fondée en 1980, Borgun a été la première entreprise émettrice et acquéreuse de cartes de crédit en Islande et elle a fourni des services d'achat aux commerçants dans six pays européens. Elle offre une gamme complète de solutions de traitement des paiements simples et sécurisées qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Borgun est membre de Visa Inc. et de MasterCard International et a conclu des accords exclusifs avec JCB, Diners / Discover, Union Pay et American Express. Borgun est une institution financière agréée réglementée par l'Autorité islandaise chargée de la surveillance financière.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site borgun.com ou nous écrire à l'adresse borgun@borgun.is.

À propos de novae

novae améliore l'expérience client grâce à des technologies et des services qui rendent les transactions mobiles, la communication et les autres interactions entre les entreprises et les consommateurs plus rapides, plus faciles, plus efficaces et plus agréables. Basée à San Francisco et disposant d'un centre d'affaires et d'innovation à Miami, d'un centre de technologies pour les assurances (« insurtech ») à Londres et de centres de services partagés à Buenos Aires et Bogota, novae compte des clients dans tout le continent américain et en Europe. novae fait partie de a&a Co, une société internationale de placement de capitaux propres basée à San Francisco, spécialisée dans la création, l'acquisition et l'investissement dans des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle (IA), des services mobiles, des paiements et de la fidélisation de la clientèle. Parmi les partenaires stratégiques de novae, on trouve Visa, CyberSource, Canopius Syndicate at Lloyd's, Expedia et AAXIS. Les fonds privés d'emprunt et de capitaux propres CASEIF III LP et ExWorks Capital LLC investissent dans novae.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site wearenovae.com ou sur Twitter ou LinkedIn.

