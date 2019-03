Concours Les Mercuriades 2019 - La FCCQ dévoile les finalistes de la 39e édition





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les 87 finalistes de la 39e édition du concours Les Mercuriades ont été dévoilés, aujourd'hui, par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Les trophées leur ont été remis par Isabelle Leclerc, vice-présidente principale, Ressources humaines, La Coop fédérée, partenaire de la reconnaissance des finalistes.

Le plus prestigieux concours d'affaires au Québec révèle, année après année, des modèles inspirants pour la relève en affaires et le milieu économique du Québec. Il célèbre et reconnait l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises provenant du territoire québécois, ainsi que leurs implications dans la communauté, autant au sein des PME que chez les grandes entreprises. Ce concours fait également briller le parcours exceptionnel de femmes ayant fait preuve d'audace, d'influence et de leadership tout au long de leur carrière.

« Nous sommes fiers, par notre concours Les Mercuriades, de faire découvrir ou redécouvrir au public des entreprises d'ici se distinguant dans leurs secteurs d'activités. Elles sont la preuve que le Québec jouit d'une diversité de PME et de grandes entreprises qui se démarquent par leur savoir-faire, leur ambition ainsi que par leur leadership et qu'elles constituent des modèles inspirant pour la relève en affaires », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Le milieu des affaires se réunira pour célébrer l'excellence des 69 entrepreneurs québécois et de leurs équipes, finalistes dans 17 catégories, le 29 avril 2019, lors de la soirée de gala qui se déroulera au Palais des congrès de Montréal sous la présidence de Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life Québec.

Le succès de la 39e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la firme BDO Canada pour son rôle d'évaluateur officiel du concours, ainsi que par la participation des partenaires : Financière Sun Life, Agropur, CN, CNESST, Exportation et développement Canada, Énergie Valero, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe's Canada, Manuvie, Office québécois de la langue française, Ordre des CPA du Québec, Produits forestiers Résolu, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, TELUS, AstraZeneca, Bombardier, La Coop fédérée, Desjardins Entreprises, ESG UQAM, Fonds de solidarité FTQ, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Power Corporation du Canada, Rio Tinto, Air Canada, Régime d'assurance collective des chambres de commerce, Clientis, Metro, Osisko, Cogeco, La Presse + et ICI RDI.



Les finalistes :

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

PME

Behaviour Interactif



Le Groupe KLF



Pluritec

Grande entreprise

Avril Supermarché Santé



Bridgestone Canada - Usine de Joliette



Pfizer Canada



WR Grace Canada

Contribution au développement économique et régional

PME

Administration portuaire de Trois-Rivières



CELEB'Événements



Levio conseils

Grande entreprise

Eldorado Gold Lamaque



Fournier & Fils

Développement des marchés internationaux EDC

PME

DimOnOff



Kinova



MI Intégration

Grande entreprise

BRP



CAE



WSP Global

Développement d'une technologie Web ou mobile présentée par TELUS

PME

Le Groupe KLF



Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

Grande entreprise

BDC



Énergir

Employeur de l'année Manuvie

PME

Coveo



Produits Neptune



Rouge Marketing et communications

Grande entreprise

Coffrages Synergy



Olymel SEC



SOPREMA

Engagement dans la collectivité Agropur

PME

Physio Extra

Grande entreprise

Aluminerie Alouette



Eldorado Gold Lamaque



Lowe's Canada



Produits forestiers Résolu

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME

Lobe - Cliniques en santé auditive et communication



Nubik



Quartier de l'innovation de Montréal



R2i

Grande entreprise

Cofomo



Groupe BMR

Leadership, Femme d'exception Financière Sun Life

PME

Danielle Danault , présidente, Cardio Plein Air

, présidente, Cardio Plein Air

Marie-Claude Beauchamp , présidente et productrice, Carpediem Film & TV

, présidente et productrice, Carpediem Film & TV

Marion Duchesne , fondatrice et présidente, Mediaclip

, fondatrice et présidente, Mediaclip

Nathalie Landry , vice-présidente exécutive, Affaires médicales et scientifiques, Medicago

, vice-présidente exécutive, Affaires médicales et scientifiques, Medicago Grande entreprise

Diane Lemieux , présidente-directrice générale, Commission de la construction du Québec (CCQ)

, présidente-directrice générale, Commission de la construction du Québec (CCQ)

Sylvie Tardif , Vice-présidente aux opérations et logistique, Groupe BMR

, Vice-présidente aux opérations et logistique, Groupe BMR

Lynne Roiter , présidente et chef de la direction, Loto-Québec

, présidente et chef de la direction, Loto-Québec

Nathalie Lehoux , présidente, Restaurants Pacini

Manufacturiers innovants Investissement Québec



PME

Métalus



MI Intégration



Miralis

Grande entreprise

Chantier Davie Canada



Kruger



WR Grace Canada

Formation et développement de la main-d'oeuvre CN

PME

Métal Bernard



Produits Neptune

Grande entreprise

Coffrages Synergy



Mouvement Desjardins



Olymel SEC

Relève, Femme d'exception Énergie Valero

PME

Mirka Boudreau , présidente-directrice générale, Int-elle corporation

, présidente-directrice générale, Int-elle corporation

Karine Kesserwan, fondatrice et associée, Kesserwan Arteau



Isabelle Lechasseur , présidente, Réseau Infirmia

, présidente, Réseau Infirmia

Fabienne Colas , fondatrice et PDG, Zaza Production

, fondatrice et PDG, Zaza Production Grande entreprise

Lindsey Kettel , vice-présidente processus opérationnels, Chantier Davie Canada

, vice-présidente processus opérationnels, Chantier Davie Canada

Marie Hélène Cloutier , Vice-présidente expérience client, marketing et ventes, Keolis Canada

Santé et sécurité au travail

PME

Agrégat R-N

Grande entreprise

Kiewit



Kruger Énergie



Mine Raglan, une compagnie Glencore

Start-Up RBC Banque Royale

Creos



Dizal



R2i

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME

Aligo Innovation,société en commandite



Behaviour Interactif



Humania Assurance



Miralis

Grande entreprise

CAE



Kruger



WSP Global

Stratégie de développement durable Produits forestiers Résolu

PME

Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)



Coopérative funéraire des Deux Rives



L. Fournier & Fils



Solutions Will

Grande entreprise

Cascades



Mine Raglan, une compagnie Glencore

L'excellence en français

PME

Tourisme Montréal

Grande entreprise

Cégep Édouard-Montpetit



Kiewit



À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 14:00 et diffusé par :