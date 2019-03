Avis aux médias - Première pelletée de terre du QUINZECENT





Une nouvelle tour de condominiums de 36 étages érigée au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia, promoteur et investisseur immobilier montréalais en forte croissance, et le Groupe Tianqing, convient les médias au début des travaux de construction d'un nouveau projet immobilier mixte au centre-ville de Montréal : le QUINZECENT, une tour d'habitation de 36 étages érigée au 1500 boulevard René-Lévesque Ouest, à l'angle de la rue Guy.

L'événement se tiendra :

Quand : le jeudi 21 mars prochain Heure : 11:00 Où : Pavillon de représentation du QUINZECENT

1441 boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal

Service de valet

Un lunch sera servi

Le Groupe Brivia, en collaboration avec le Groupe Tianqing, est fier de participer à la vitalité du centre-ville montréalais avec ce nouvel investissement majeur. À l'instar des autres projets immobiliers de l'entreprise, le QUINZECENT contribuera à dynamiser le centre-ville et à redessiner le paysage montréalais. Le Groupe Brivia étend ainsi son portfolio avec un quatrième projet immobilier multirésidentiel au centre-ville de Montréal en moins de cinq ans.

À propos du Groupe Brivia

Fondé à Montréal en 2000, le Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement. Parmi les projets clés, mentionnons YUL Condominiums, Stanbrooke et Nest Condos.

SOURCE Groupe Brivia

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 11:15 et diffusé par :